Πολύ κοντά στη Σπάρτη υπάρχουν δύο κορυφαία αξιοθέατα. Το πρώτο είναι ο μυθικός Καιάδας για τον οποίο οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει, και ελάχιστοι γνωρίζουν την αληθινή ύπαρξή του.

Το δεύτερο αξιοθέατο του βίντεο είναι ο Μυστράς που ενώ πρόκειται για ένα μοναδικού και επιβλητικού κάλλους μνημείο, ελάχιστοι Έλληνες το έχουν επισκεφθεί, και ας αποτελεί αγαπημένο προορισμό για εκατοντάδες χιλιάδες ξένους τουρίστες κάθε χρόνο.

Δείτε το βίντεο μας και ξεναγηθείτε σε αυτά τα δύο τόσο άγνωστα, αλλά και τόσο συναρπαστικά συνάμα μνημεία της πατρίδας μας.



Δείτε το βίντεο από το Up Stories

