Βίντεο των πέντε γυναικών, μέλη των IDF, που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου από τη βάση Nahal Oz, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Φόρουμ Ομήρων και Εξαφανισμένων Οικογενειών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Το βίντεο, που τραβήχτηκε από τις κάμερες του σώματος των ενόπλων της Χαμάς, έχει διάρκεια 3:10 λεπτά και έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν πολύ σκληρά πλάνα.



Το φόρουμ δήλωσε ότι η απόφαση για τη δημοσιοποίηση του βίντεο ελήφθη από τις οικογένειες των πέντε γυναικών στρατιωτών που παραμένουν όμηροι στη Γάζα : Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa και Naama Levy.

Επτά γυναίκες του ισραηλινού στρατού απήχθησαν ζωντανές από τη βάση. Η Όρι Μεγκεντις διασώθηκε από τις IDF τον Οκτώβριο ενώ η Νόα Μαρτσιάνο σκοτώθηκε από τη Χαμάς στη διάρκεια της ομηρίας της. Το σώμα της ανασύρθηκε από τους IDF τον Νοέμβριο και επέστρεψε για ταφή στο Ισραήλ.

«Κοιτάξτε τους στα μάτια», είπε το Φόρουμ Ομήρων και Οικογενειών. «Το βίντεο αποτελεί ισχυρό κατηγορητήριο για την εθνική αποτυχία στη διαχείριση των ομήρων τις τελευταίες 229 ημέρες». Το βίντεο δείχνει τη βίαιη και ταπεινωτική μεταχείριση των κοριτσιών την ημέρα της απαγωγής τους και δείχνει τον τεράστιο φόβο, ο οποίος αντανακλάται στα μάτια τους, ανέφερε επίσης το φόρουμ.



Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να καθίσει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σήμερα

«Κάθε νέα μαρτυρία για το τι συνέβη στους ομήρους αντανακλά την ίδια τραγική αλήθεια. Πρέπει να τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι τώρα» δήλωσαν εκπρόσωποι των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται μέχρι σήμερα από τον Χαμά.

«Το κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχτεί μια πραγματικότητα όπου οι πολίτες του αισθάνονται συνεχώς ότι απειλείται η ζωή τους και υποφέρουν από αδυσώπητο φόβο και άγχος. Κάθε μέρα που περνά, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να φέρει τους ομήρους πίσω στο σπίτι – τους ζωντανούς για αποκατάσταση και τους δολοφονημένους για σωστή ταφή. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν πρέπει να χάσει άλλη στιγμή, πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σήμερα!», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.