Η Ελβετία ήταν καλύτερη για περίπου μια ώρα και κέρδισε με 3-1 την Ουγγαρία, η οποία ανέβηκε στο τελευταίο 30λεπτο αλλά ήταν αργά, για την 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στην Κολωνία.



Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Έμπισε, με ασίστ στον Ντουά στο 12’ και γκολ στο 45’, με τον ερχόμενο από τον πάγκο Εμπολό να σφραγίζει το «τρίποντο» στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ για τους ηττημένους ο Βάργκα μείωσε στο 66ο λεπτό.

Γερμανία-Ουγγαρία και Σκωτία-Ελβετία τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής για το γκρουπ, όπου Γερμανία και Ελβετία έχουν από 3 βαθμούς, ενώ Ουγγαρία και Σκωτία 0.Η Ελβετίαστο παιχνίδι, πήρε την κατοχή της μπάλας από νωρίς και πιέζοντας… ασταμάτητα τον αντίπαλό της, ήταν αυτή που είχε τονΜε την Ουγγαρία να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει αλλά να έχει, ωστόσο, πρώτη την ευκαιρία για να σκοράρει, σε μια αντεπίθεση. Με το σουτ του Σάλαϊ στο 10’, έξω από την περιοχή και δεξιά, να περνάει ψηλά άουτ.Αντιθέτως, οι τυπικά φιλοξενούμενοι αποδείχτηκαν πιο εύστοχοι στην πρώτη τους φάση στην αναμέτρηση, έστω και αν αρχικά το γκολ τουστο, απόακυρώθηκε ως οφσάιντ. Αφού,, η απόφαση του Βίντσιτς διορθώθηκε και έτσι σημειώθηκε τοΠαράλληλα, στην συνέχεια, η Ελβετία κατάφερε να ελέγξει με σχετική άνεση τον ρυθμό, ψάχνοντας παράλληλα και ένα δεύτερο τέρμα, το οποίο θα της έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης.Έφτασε, δε, αρκετά κοντά, στο 10ο λεπτό. Ωστόσο ο Γκουλάτσι κατάφερε να διορθώσει το λάθος του Κέρκες, αποκρούοντας με δυσκολία το σουτ του Βάργκας από θέση μέσα δεξιά, διατηρώντας το σκορ στο 0-1…Με τους Μαγυάρους να γίνονται, με τον Σόμποσλαϊ να τις εκτελεί αλλά να μην ανησυχεί ουσιαστικά τον Ζόμερ.Ενώ, αγγίζοντας το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, οι «ροσοκροτσιάτι» κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους όταν από το εξαιρετικό πάσινγκ γκέιμ τους, οβρέθηκε σε θέση βολής και με, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκουλάτσι, για τοΜπήκε στο βασικό σχήμα της Ελβετίας από… το παράθυρο, λόγω του τραυματισμού του Εμπολό, ωστόσο έκανε τα πάντα για να την σπρώξει στη νίκη. Ο, για τον οποίο κι ο λόγος, είχεστο 0-1, πέτυχε το 0-2 μεκαι δημιούργησε ένα κάρο προβλήματα στην άμυνα της Ουγγαρίας όσο είχε δυνάμεις.Γκουλάτσι, Λανγκ (46' Μπόλα), Όρμπαν, Α. Ζάλαϊ (79' Ντάρνταϊ), Φιόλα, Νάγκι, Σέφερ, Κέρκεζ (79' Άνταμ), Σάλαϊ, Σόμποσλαϊ, Βάργκα.Ζόμερ, Βίντμερ, Ακάντζι, Σερ, Φρόιλερ (86' Ρίντερ), Τζάκα, Ροντρίγκες, Βάργκας (76' Εμπολό), Ντουά, Ντοιέ (86' Σιέρο), Έμπισερ.

