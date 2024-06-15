Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα εποχή στην πυροσβεστική; Ο Κικίλιας δείχνει βίντεο με φωτιά που εντοπίστηκε από drone και αντιμετωπίστηκε σε 4 λεπτά

Ο Β. Κικίλιας επισημαίνει ότι "το μεσημέρι στο Κέντρο Επιχειρήσεων λάβαμε εικόνα με καπνό δίπλα σε σπίτια και δασική έκταση στο Πανόραμα Βούλας"

Κικίλιας

Νέα εποχή στην πυροσβεστική; Στον άμεσο εντοπισμό πυρκαγιάς στο Πανόραμα Βούλας από drone ο οποίος «προλαμβάνει επικίνδυνες καταστάσεις» αναφέρεται σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας επισημαίνει ότι «το μεσημέρι στο Κέντρο Επιχειρήσεων λάβαμε εικόνα με καπνό δίπλα σε σπίτια και δασική έκταση στο Πανόραμα Βούλας. Η εικόνα ήρθε από κάμερα drone και σε μόλις 4 λεπτά, πυροσβέστες και εθελοντές επιχείρησαν, προλαμβάνοντας επικίνδυνες καταστάσεις. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι βρέθηκαν στο πεδίο»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασίλης Κικίλιας Πυροσβεστική Βούλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark