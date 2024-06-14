Έγγραφα που φέρνει στο φως το Politιco αποκαλύπτουν ότι η Λευκορωσία παρέδωσε προηγμένα όπλα στον εχθρό της Αρμενίας, το Αζερμπαιτζάν παρόλο που και οι δύο χώρες υποτίθεται ότι ήταν σύμμαχοι σε ένα διεθνές αμυντικό σύμφωνο υπό την ηγεσία της Ρωσίας. Τα έγγραφα αυτά ρίχνουν νέο φως στην απόφαση της Αρμενίας αυτή την εβδομάδα να ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από τη στρατιωτική συμμαχία, μια δραματική στροφή που θα αποδυναμώσει την εξουσία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στα πρώην σοβιετικά έθνη, όπως σχολιάζει το Politico.

Η Αρμενία βρίσκεται τώρα στα πρόθυρα μιας ιστορικής στροφής προς τη Δύση, κοιτάζοντας όλο και περισσότερο προς την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ αναζητώντας προστασία, μετά από δεκαετίες κατά τις οποίες η πρώην σοβιετική δημοκρατία στηριζόταν στη Μόσχα.

Η απόφαση της Λευκορωσίας - ενός σταθερού συμμάχου της Ρωσίας - να προμηθεύσει προηγμένο στρατιωτικό υλικό στο Αζερμπαϊτζάν την περίοδο 2018 - 2022, δίνοντάς του το πάνω χέρι στους πολέμους με τον μακροχρόνιο αντίπαλό της, την Αρμενία θα μπορούσε να έχει θεωρηθεί και ως πικρή προδοσία.

Τόσο η Λευκορωσία όσο και η Αρμενία είναι μέλη του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), μιας μετασοβιετικής στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Μόσχας που σχηματίστηκε το 2002. Θεωρητικά, τα μέλη είναι υποχρεωμένα να υπερασπίζονται το ένα το άλλο σε περίπτωση επίθεσης. Το Αζερμπαϊτζάν όμως εγκατέλειψε έναν πρόδρομο του μπλοκ το 1999.

Την περασμένη Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης από το μπλοκ, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη του «δεν εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, αλλά σχεδιάζουν έναν πόλεμο εναντίον μας με το Αζερμπαϊτζάν».

Τώρα, περισσότερες από δώδεκα επιστολές, διπλωματικές σημειώσεις, τιμολόγιο και διαβατήρια που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Politico φανερώνουν ότι η Λευκορωσία βοήθησε ενεργά τις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν μεταξύ 2018 και 2022, καθώς οι εντάσεις κορυφώθηκαν με την Αρμενία. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιελάμβαναν τον εκσυγχρονισμό παλαιότερου εξοπλισμού πυροβολικού και την παροχή νέου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικό πόλεμο και συστήματα drone.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επιστολές από την κρατική υπηρεσία εξαγωγής όπλων της Λευκορωσίας προς τις δικές τους στρατιωτικές και βιομηχανικές εταιρείες σχετικά με παραγγελίες υπερσύγχρονου εξοπλισμού στόχευσης πυροβολικού για το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και αλληλογραφία μεταξύ των δύο κρατών που συμφωνούν στην αγορά του μετρητή Groza-S -κινητοί σταθμοί πολέμου drone για τις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν.

Ούτε οι κυβερνήσεις του Αζερμπαϊτζάν ούτε της Λευκορωσίας απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Eduard Arakelyan, στρατιωτικός αναλυτής στο Περιφερειακό Κέντρο για τη Δημοκρατία και την Ασφάλεια του Ερεβάν, επαλήθευσε ότι τα έγγραφα που διέρρευσαν αφορούσαν υλικό που χρησιμοποιούσε το Αζερμπαϊτζάν στους πρόσφατους πολέμους, τόσο στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ όσο και εναντίον της ίδιας της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

«Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε με καταστροφικά αποτελέσματα εναντίον των αρμενικών στρατευμάτων και παρασχέθηκε από μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχος της Αρμενίας», είπε. «Σε τυπικούς όρους, είναι μια πλήρης παραβίαση της συμμαχίας του CSTO, αλλά, στην πράξη, πάντα γνωρίζαμε ότι το μπλοκ υποστήριζε περισσότερο το Αζερμπαϊτζάν»

