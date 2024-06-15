Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε σήμερα βοήθεια άνω του 1,5 δισ. δολαρίων για τον ενεργειακό τομέα, την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική άμυνα στην Ουκρανία.

Η Χάρις, που συμμετέχει σε μια διήμερη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στο πολυτελές ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ, στην Ελβετία, δήλωσε πως η βοήθεια περιλαμβάνει 500 εκατ. δολάρια νέων κονδυλίων για την ενεργειακή βοήθεια.

Επιπλέον, 324 εκατ. δολάρια βοήθειας που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την USAID, την υπηρεσία των ΗΠΑ για την ανάπτυξη, θα ανακατευθυνθούν προκειμένου να απαντήσουν σε επείγουσες ενεργειακές ανάγκες.

«Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει να επισκευαστούν οι ενεργειακές υποδομές που έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο, να αυξηθεί η ενεργειακή παραγωγή, να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και να προστατευθούν οι ενεργειακές υποδομές», ανέφερε η Χάρις σε ανακοίνωση.

Το νέο πακέτο βοήθειας, που προέρχεται από την USAID και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, περιλαμβάνει επίσης 379 εκατομμύρια δολάρια για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Τα κεφάλαια αυτά "θα βοηθήσουν στην απόκριση στις επείγουσες ανάγκες των προσφύγων, των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας και των κοινοτήτων που έχουν επηρεαστεί από τη βάναυση επίθεση της Ρωσίας εναντίον του ουκρανικού λαού", αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την υποστήριξη του Κογκρέσου, θα παράσχει 300 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον για την πολιτική άμυνα στην Ουκρανία.

Τα χρήματα αυτά "θα τους βοηθήσουν να λειτουργούν σε ασφάλεια στις γραμμές του μετώπου ώστε να υπερασπιστούν το αμερικανικό έδαφος, να διασώζουν τους άμαχους στόχους των επιθέσεων του Κρεμλίνου, να προστατεύσουν τις κρίσιμες υποδομές και να ερευνήσουν τουλάχιστον 120.000 περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου και άλλων ωμοτήτων που έχουν καταγραφεί», ανέφερε η Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

