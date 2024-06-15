Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 15.20 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση και δύσβατο σημείο στην περιοχή Λεύκη στην Καβάλα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με εννιά οχήματα, ενώ νωρίτερα από αέρος συνέδραμαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λεύκη, #Καβάλα.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2024

Πηγή: skai.gr

