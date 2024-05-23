Ισημερινός: Νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 7 επαρχίες

Νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επτά από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού, όπου η βία κλιμακώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, με σειρά φόνων, ανακοίνωσε πως κηρύσσει η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, που διεξάγει «πόλεμο» με τις συμμορίες από τον Ιανουάριο.

Η απόφαση —επιτρέπει ιδίως την ανάπτυξη του στρατού στους δρόμους— έχει ισχύ 60 ημερών κι αφορά τις παραθαλάσσιες επαρχίες Γουάγιας, Ελ Όρο, Σάντα Ελένα, Μαναβί και Λος Ρίος, τις επαρχίες Σουκουμπίος και Ορεγιάνα στον Αμαζόνιο, καθώς και το καντόνι Καμίλο Πόνσε Ενρίκες (στην Ασουάι, στις Άνδεις), σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της προεδρίας.

Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Νομπόα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» και ανέπτυξε τον στρατό στο εσωτερικό, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την «εξουδετέρωση» είκοσι και πλέον συμμοριών.

Το νέο μέτρο υπόκειται πάντως στην έγκριση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο νωρίτερα αυτόν τον μήνα ακύρωσε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε πέντε επαρχίες, αποφαινόμενο ότι η αιτιολόγηση του μέτρου δεν ήταν επαρκής.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο, έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπος με άνευ προηγουμένου κύμα βίας που οι αρχές αποδίδουν στις συγκρούσεων συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ για τον έλεγχο οδών διακίνησης ουσιών, καθώς και φυλακών, μεταξύ άλλων.

Η κυβέρνηση του προέδρου Νομπόα διαβεβαιώνει ότι οι φόνοι μειώθηκαν κατά 28% τους πρώτους 5 μήνες του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 χάρη στα μέτρα που επέβαλε, ωστόσο αναγνωρίζει πως άλλα εγκλήματα, όπως οι απαγωγές και οι εκβιάσεις, αυξάνονται.

Η γενική εισαγγελία έχει ανακοινώσει πως διενεργεί έρευνες για τουλάχιστον οκτώ εξωδικαστικές δολοφονίες κατά τη διάρκεια της περιόδου μέτρων εξαίρεσης.

Η επιβολή νέας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης ανακοινώθηκε την ημέρα που η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κάλεσε το Κίτο να αναιρέσει τα μέτρα αυτής της φύσης, καταγγέλλοντας τη διάπραξη «σοβαρών παραβιάσεων» από τις δυνάμεις ασφαλείας.

