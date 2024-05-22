Λογαριασμός
Πυρά Νετανιάχου κατά Ιρλανδίας, Ισπανίας και Νορβηγίας: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ισοδυναμεί με «επιβράβευση της τρομοκρατίας»

«Αυτό θα ήταν ένα κράτος-τρομοκράτης. Θα προσπαθούσε να εξαπολύσει την (επίθεση που οδήγησε στη) σφαγή της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά και σε αυτό δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε», αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Η συντονισμένη πρωτοβουλία Ιρλανδίας, Ισπανίας και Νορβηγίας να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος ισοδυναμεί με «επιβράβευση της τρομοκρατίας», υποστήριξε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδικάζοντας την απόφαση αυτή.

«Αυτό θα ήταν ένα κράτος-τρομοκράτης. Θα προσπαθούσε να εξαπολύσει την (επίθεση που οδήγησε στη) σφαγή της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά – και σε αυτό δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε», αναφέρει ο Νετανιάχου, υπενθυμίζοντας την αιματοχυσία που προκάλεσε η Χαμάς και πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει απτόητο στην επιδίωξη του στόχου του, ο οποίος είναι η ολοκληρωτική επικράτηση στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.

