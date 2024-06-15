«Η σύνοδος της ομάδας χωρών της G7 επιβεβαίωσε την καταβολή συμπαγούς προσπάθειας, προς υπεράσπιση του συστήματος κανόνων που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, το οποίο ετέθη σε κίνδυνο με την ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας» δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στην τελική συνέντευξη Τύπου της συνόδου κορυφής της G7, η οποία οργανώθηκε στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας.

«Εννοούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τις ενέργειές μας, με καταβολή προσπαθειών σε ακτίνα τριακοσίων εξήντα μοιρών, με ευρύτατη δράση», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Σήμερα ξεκινά στην Ελβετία η ειρηνευτική διάσκεψη, στην οποία συμμετέχει και η Ιταλία. Αυτό οφείλεται στο ότι, ως G7, με την συμπαγή και αποφασιστική στήριξή μας, τα τελευταία δύο χρόνια επιτρέψαμε να μην χάσει η Ουκρανία την κυριαρχία της», υπογράμμισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι "η σύνοδος αυτή στέφθηκε σαφώς με επιτυχία, κάτι που ουδείς μπορεί να διαψεύσει", ενώ χαρακτήρισε "εξαιρετικά πολύτιμη" την συμμετοχή του πάπα Φραγκίσκου, χθες, στην ενότητα αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, τέλος, δήλωσε ότι οι επτά οικονομικά ισχυρότερες οικονομίες της Δύσης συμμερίστηκαν την ιταλική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την Αφρική, "με στόχο την δημιουργία ενός μοντέλου που να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ευημερία της".

Πηγή: skai.gr

