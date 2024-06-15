Pearl Skin: Η νέα τάση του TikTok που χαρίζει λαμπερή και λεία επιδερμίδα σαν μαργαριτάρι

Το pearl skin είναι το νέο trend στο μακιγιάζ που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στις beauty lovers του TikTok. Ήδη, το hashtag #PearlSkin έχει συγκεντρώσει πάνω από 40 εκατομμύρια προβολές με τα tutorials να έχουν πάρει φωτιά. Αν θες και εσύ να έχεις λαμπερή και λεία επιδερμίδα σαν μαργαριτάρι ώρα να βάλεις το pearl skin στη ρουτίνα μακιγιάζ σου.

Το μυστικό στο νέο makeup trend που έχει ενθουσιάσει το TikTok κρύβεται στην επιδερμίδα που ακτινοβολεί φρεσκάδα και λάμψη.

Όπως υποδηλώνει και το όνομα, η τάση εμπνέεται από τη λεπτή, φωτεινή λάμψη των μαργαριταριών και υιοθετεί τη χρωματική παλέτα τους. Το αποτέλεσμα που προσδίδει στην επιδερμίδα το νέο beauty trend είναι απαλό και μεταξένιο, πιο αιθέριο και αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας στο δέρμα.

Πώς να υιοθετήσεις το trend

Ξεκινάς με την προετοιμασία της επιδερμίδας σου χρησιμοποιώντας μια ενυδατική κρέμα και στη συνέχεια ένα primer λάμψης.

