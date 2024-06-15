Παναθηναϊκός: Φραστικό επεισόδιο του Ναν με τη σύζυγό του

Φραστικό επεισόδιο με τη σύζυγό του είχε ο Κέντρικ Ναν μετά το τέλος των πανηγυρισμών της κατάκτησης του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό AKTOR.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σύζυγός του επικοινώνησε με την αστυνομία δηλώνοντας εξύβριση, με τον Αμερικανό να πηγαίνει στη συνέχεια μαζί της στο τμήμα για να καταθέσει.



Η σύζυγός του δεν έκανε μήνυση, με τον Ναν να αποχωρεί από το τμήμα και να μην περνά από αυτόφωρο όπως κάνουν λόγο κάποια δημοσιεύματα.



Ο 28χρονος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οδοντιατρείο για να εξετασθεί και να αποκαταστήσει το πρόβλημα που προέκυψε στον πέμπτο τελικό, με τρία σπασμένα δόντια.



Μάλιστα, ο Ναν πριν από μισή ώρα ανέβασε και ένα story στο Instagram με τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό, μέσω του οποίου αυτοσαρκαζόταν για τα σπασμένα δόντια του, γράφοντας: «Κανείς δεν είπε ότι θα ήταν εύκολο».



Προφανώς μία κίνηση που δείχνει ότι δεν υπάρχει σύλληψη, καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε να έχει το κινητό του τηλέφωνο για να κάνει την εν λόγω ανάρτηση.

