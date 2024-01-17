Τραμπ: Μετά την Αϊόβα, ξανά στα δικαστήρια για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της Τζιν Κάρολ

Λιγότερο από ένα χρόνο αφότου έπεισε ένα σώμα ενόρκων ότι ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την κακοποίησε σεξουαλικά πριν από δεκαετίες, η συγγραφέας και δημοσιογράφος Ε. Τζιν Κάρολ πρόκειται να βρεθεί ξανά σε δικαστική έδρα για να περιγράψει πώς την έβλαψαν οι λεκτικές του επιθέσεις μετά την απόφασή της να μιλήσει δημοσίως.



Δικαστήριο θα καθορίσει το ποσό που ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλει στη συγγραφέα, επειδή κρίθηκε ένοχος για υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης.

Η Κάρολ πρόκειται να καταθέσει την Τετάρτη στη δεύτερη ομοσπονδιακή πολιτική δίκη για τις καταγγελίες της εναντίον του Τραμπ, ο οποίος αρνείται κάθε κατηγορία. Επειδή το πρώτο δικαστήριο διαπίστωσε ότιη νέα δίκη αφορά μόνο το πόσα περισσότερα χρήματα θα κληθεί να πληρώσει για κάποιες άλλες δηλώσεις που έκανε ενόσω ήταν πρόεδρος.Ο Τραμπ, ο οποίος ισορροπεί ανάμεσα στην προεκλογική του εκστρατεία για το χρίσμα, καθώς προηγείται στην κούρσα των Ρεπουμπλικανών , και στις εμφανίσεις του σε δίκες εναντίον του,Πριν ξεκινήσουν οι εναρκτήριες δηλώσεις, έφυγε για μια συγκέντρωση στο Νιου Χάμσαϊρ.Δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότιπου είχαν προσφέρει χρήματα και φήμη στον κατήγορό του.από αυτή την απόπειρα ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ», έγραψε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.Όμως η Κάρολ επιμένει ότιΠρώτα, ισχυρίζεται, της επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα καμαρίνι μετά από μια τυχαία συνάντηση σε ένα πολυτελές πολυκατάστημα το 1996. Στη συνέχεια αμφισβήτησε δημόσια την ειλικρίνεια, τα κίνητρά της και ακόμη και το κατά πόσο είχε σόας τας φρένας, αφότου δημοσίευσε την ιστορία σε απομνημονεύματα της το 2019.«Με αποκάλεσε επανειλημμένα ψεύτρα, και πράγματι έχει καταστρέψει τη φήμη μου. Είμαι δημοσιογράφος., κατέθεσε τον Απρίλιο στην πρώτη δίκη. «Δεν με πιστεύουν πια»., ότι δεν την έχει καν συναντήσει ποτέ. Υπάρχει μια φωτογραφία σε πάρτι του 1987 με τους δυο μαζί και τους τότε συζύγους τους, αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι ήταν ένας στιγμιαίος χαιρετισμός που «δεν μετράει».Ο Τραμπ δεν παρευρέθηκε στην προηγούμενη δίκη για την υπόθεση τον περασμένο Μάιο, όταν ένα δικαστήριο αποφάνθηκε ότιΟι ένορκοι είπαν, ωστόσο, ότι η Κάρολ δεν είχε αποδείξει τον ισχυρισμό της ότι ο Τραμπ τη βίασε.

