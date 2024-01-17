Τραμπ: Μετά την Αϊόβα, ξανά στα δικαστήρια για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της Τζιν Κάρολ

Λιγότερο από ένα χρόνο αφότου έπεισε ένα σώμα ενόρκων ότι ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την κακοποίησε σεξουαλικά πριν από δεκαετίες, η συγγραφέας και δημοσιογράφος Ε. Τζιν Κάρολ πρόκειται να βρεθεί ξανά σε δικαστική έδρα για να περιγράψει πώς την έβλαψαν οι λεκτικές του επιθέσεις μετά την απόφασή της να μιλήσει δημοσίως.
Δικαστήριο θα καθορίσει το ποσό που ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλει στη συγγραφέα, επειδή κρίθηκε ένοχος για υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης.
Η Κάρολ πρόκειται να καταθέσει την Τετάρτη στη δεύτερη ομοσπονδιακή πολιτική δίκη για τις καταγγελίες της εναντίον του Τραμπ, ο οποίος αρνείται κάθε κατηγορία. Επειδή το πρώτο δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο Τραμπ κακοποίησε σεξουαλικά την Κάρολ τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια τη δυσφήμησε το 2022, η νέα δίκη αφορά μόνο το πόσα περισσότερα χρήματα θα κληθεί να πληρώσει για κάποιες άλλες δηλώσεις που έκανε ενόσω ήταν πρόεδρος.
Ο Τραμπ, ο οποίος ισορροπεί ανάμεσα στην προεκλογική του εκστρατεία για το χρίσμα, καθώς προηγείται στην κούρσα των Ρεπουμπλικανών, και στις εμφανίσεις του σε δίκες εναντίον του, συμμετείχε στην επιλογή των ενόρκων την Τρίτη. Πριν ξεκινήσουν οι εναρκτήριες δηλώσεις, έφυγε για μια συγκέντρωση στο Νιου Χάμσαϊρ.
Δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι η υπόθεση δεν ήταν παρά «κατασκευασμένα ψέματα και πολιτικές γελοιότητες» που είχαν προσφέρει χρήματα και φήμη στον κατήγορό του.
«Είμαι ο μόνος που επλήγη από αυτή την απόπειρα ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ», έγραψε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.
Όμως η Κάρολ επιμένει ότι ο Τραμπ την έβλαψε με το χειρότερο τρόπο. Πρώτα, ισχυρίζεται, της επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα καμαρίνι μετά από μια τυχαία συνάντηση σε ένα πολυτελές πολυκατάστημα το 1996. Στη συνέχεια αμφισβήτησε δημόσια την ειλικρίνεια, τα κίνητρά της και ακόμη και το κατά πόσο είχε σόας τας φρένας, αφότου δημοσίευσε την ιστορία σε απομνημονεύματα της το 2019.
«Με αποκάλεσε επανειλημμένα ψεύτρα, και πράγματι έχει καταστρέψει τη φήμη μου. Είμαι δημοσιογράφος. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να έχω είναι η εμπιστοσύνη των αναγνωστών», κατέθεσε τον Απρίλιο στην πρώτη δίκη. «Δεν με πιστεύουν πια».
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι δεν συνέβη ποτέ τίποτα μεταξύ αυτού και της Κάρολ, ότι δεν την έχει καν συναντήσει ποτέ. Υπάρχει μια φωτογραφία σε πάρτι του 1987 με τους δυο μαζί και τους τότε συζύγους τους, αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι ήταν ένας στιγμιαίος χαιρετισμός που «δεν μετράει».
Ο Τραμπ δεν παρευρέθηκε στην προηγούμενη δίκη για την υπόθεση τον περασμένο Μάιο, όταν ένα δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είχε επιτεθεί σεξουαλικά και δυσφήμησε την Κάρολ και της επιδίκασε αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ένορκοι είπαν, ωστόσο, ότι η Κάρολ δεν είχε αποδείξει τον ισχυρισμό της ότι ο Τραμπ τη βίασε.
Η Κάρολ ζητά τώρα αποζημιώσεις πολλών ακόμα εκατ. δολαρίων από τον τέως πρόεδρο.
