Νορβηγία: Το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης

Έκλεισε σήμερα για λόγους ασφαλείας το βασικό αεροδρόμιο του Όσλο εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή της νορβηγικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor, ενώ πολλά δρομολόγια τρένων και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς αντιμετώπισαν σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τουλάχιστον τις 15:30 (ώρα Ελλάδος) αλλά δεν αποκλείεται να παραταθεί η διακοπή της λειτουργίας του.

"Αυτό είναι υπερβολικά σπάνιο...υπάρχει τόσο πολύ χιόνι που οι πιλότοι δεν μπορούν να δουν τα φώτα στο έδαφος και έτσι διακόψαμε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις. Πρώτα η ασφάλεια", είπε εκπρόσωπος της Avinor.

Η Avinor ζήτησε από τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για πληροφορίες.

Η κυκλοφορία των τρένων σε τμήματα της ανατολικής Νορβηγίας επίσης σταμάτησε σήμερα εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία Bane Nor.

