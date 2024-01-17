Ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν «βαθιά ανησυχία» για κλιμάκωση στην Υεμένη

Πάνω από 20 ανθρωπιστικές οργανώσεις εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία» τους για την πρόσφατη κλιμάκωση στην Υεμένη, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις της στη χώρα αυτή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη διεθνή βοήθεια.

Αμερικανικές και οι βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες σειρά πληγμάτων κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι αυξάνουν τις επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, μια θαλάσσια περιοχή κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο.

«Η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη παραμένει μια από τις πιο σοβαρές στον κόσμο και η κλιμάκωση απλά θα επιδεινώσει την κατάσταση των ευάλωτων αμάχων και θα παρεμποδίσει τη δυνατότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων να (τους) προσφέρουν απαραίτητες υπηρεσίες», τόνισαν 26 μκο που δραστηριοποιούνται στη χώρα, μεταξύ των οποίων η CARE, η Save the Children και το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων.

Εκφράζοντας «τη βαθιά ανησυχία» τους, κάλεσαν, σε κοινή τους ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες βράδυ, «όλους τους παράγοντες να θέσουν ως προτεραιότητα τις διπλωματικές οδούς έναντι των στρατιωτικών επιλογών για την αποκλιμάκωση της κρίσης και την προστασία των προσπαθειών για ειρήνη».

Στην Υεμένη, την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου, μαίνεται εδώ και πάνω από οκτώ χρόνια σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης, που υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, και των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούθι.

Πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τις μκο.

Οι αντάρτες, που ελέγχουν την πρωτεύουσα και μεγάλα τμήματα του εδάφους της χώρας, εξαπολύουν από τα μέσα Νοεμβρίου επιθέσεις στα ανοικτά της Υεμένης, συγκεκριμένα στην Ερυθρά Θάλασσα, κατά πλοίων που υποπτεύονται ότι συνδέονται με το Ισραήλ, λέγοντας ότι οι ενέργειές τους είναι ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους.

«Ο αντίκτυπος από την απειλή για την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα γίνεται ήδη αισθητός από τους ανθρωπιστικούς παράγοντες, καθώς τα προβλήματα στο εμπόριο οδηγούν σε αύξηση τις τιμές και προκαλούν καθυστερήσεις στην παράδοση αγαθών πρώτης ανάγκης», ανέφεραν οι 26 μκο.

«Μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα και άλλες οργανώσεις να διακόψουν τις επιχειρήσεις τους στις περιοχές όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες», προειδοποίησαν οι μκο.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) ανέστειλε τον περασμένο μήνα τη διανομή τροφίμων στις περιοχές που βρίσκονται στα χέρια ανταρτών, λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης και των διαφωνιών με τους Χούθι.

Η βρετανική μκο Save the Children ανέστειλε επίσης τον Οκτώβριο τις δραστηριότητές της στο βόρεια τμήμα της χώρας, μετά τον θάνατο ενός εκ των εργαζομένων της που κρατείτο στην πρωτεύουσα Σαναά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

