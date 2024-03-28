Τουσκ: Κοντά σε συμφωνία Πολωνία και Ουκρανία για τις εισαγωγές τροφίμων

Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων βρίσκονται η Πολωνία και η Ουκρανία, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός την Πέμπτη μετά τις διακυβερνητικές συνομιλίες.

Οι δύο πλευρές πραγματοποιούν συνομιλίες καθώς η Βαρσοβία προσπαθεί να εκτονώσει τις διαμαρτυρίες των αγροτών που έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους μήνες, οι οποίοι αντιτίθενται στις εισαγωγές τροφίμων από την Ουκρανία.

«Είμαστε κοντά σε μια λύση», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου. "Αυτό ισχύει για την ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να εισρεύσουν στην Πολωνία, αφού το προσδιορίσουμε, είμαστε κοντά στο να διασφαλίσουμε ότι η διαμετακόμιση δε διαταράσσει την πολωνική αγορά."

Πηγή: skai.gr

