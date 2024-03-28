Σκωτία: Η Βουλή εξετάζει σχέδιο νόμου για την ευθανασία

Σχέδιο νόμου που θα επιτρέπει στους κατοίκους της Σκωτίας που πάσχουν από καταληκτική νόσο να δώσουν τέλος στη ζωή τους κατατέθηκε σήμερα ενώπιον της Βουλής της χώρας, καθώς σύμφωνα με δημοσκόπηση η πρακτική αυτή βρίσκει σύμφωνο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Αν το νομοσχέδιο υπερψηφιστεί τότε η Σκωτία θα ενταχθεί στη λίστα εκείνη των χωρών όπου ανήκουν η Ελβετία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστρία και ο Ισημερινός και όπου επιτρέπεται η ευθανασία υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Το Νομοσχέδιο για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αυτοκτονία για Ενήλικες με Καταληκτική Νόσο θα δίνει το δικαίωμα σε διανοητικά ικανούς ενήλικες, οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με καταληκτική νόσο, να τερματίσουν τη ζωή τους.

Ο νόμος θα περιέχει ασφαλιστικές δικλείδες όπως την ανεξάρτητη αξιολόγηση από δύο γιατρούς και μια 14ήμερη περίοδο χαλάρωσης.

Θα απαιτείται επίσης από εκείνους που θα ζητούν να υποβληθούν στην πρακτική αυτή να έχουν ζήσει στη Σκωτία για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Οι αιτούντες θα πρέπει να χορηγούν οι ίδιοι την ουσία που θα δώσει τέλος στη ζωή τους.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον Λίαμ Μακάρθουρ, έναν βουλευτή των Φιλελεύθερων Δημοκρατών στο κοινοβούλιο της Σκωτίας, ο οποίος αυτή την εβδομάδα δήλωσε "απολύτως βέβαιος" ότι το νομοσχέδιο θα υπερψηφιστεί γιατί υπάρχει αυξανόμενη λαϊκή υποστήριξη για την πρακτική.

Δημοσκόπηση της ακτιβιστικής οργάνωσης " Dignity in Dying" ("Αξιοπρέπεια στον Θάνατο"), η οποία τάσσεται υπέρ της νομοθεσίας, διαπίστωσε ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των Σκωτσέζων υποστηρίζουν την πρακτική.

Οι πολέμιοι της νομοθεσίας υποστηρίζουν ότι η δημοσκόπηση δεν αντανακλά την αλλαγή στις απόψεις όταν τονιστούν οι κίνδυνοι της πρακτικής.

Η σχετική ψηφοφορία στο κοινοβούλιο της Σκωτίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε αρκετούς μήνες.

Η ημιαυτόνομη κυβέρνηση της Σκωτίας, η οποία έχει τον έλεγχο τομέων όπως η υγειονομική περίθαλψη, η παιδεία και σε κάποιο βαθμό η φορολογία, έχει στο παρελθόν αποκλίνει σε πολιτικές από τις άλλες τρεις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου: Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία.

Ο ηγέτης των Εργατικών στη Βρετανία, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, έχει εκφράσει την επιθυμία του να νομιμοποιηθεί η ευθανασία μετά τις επόμενες εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

