Οι Πολωνοί αγρότες έστησαν και πάλι σήμερα οδοφράγματα σε δρόμους σε όλη τη χώρα για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες και τα μέτρα που προβλέπει η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

Από τον Φεβρουάριο οι αγρότες κλείνουν τα συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία, διαμαρτυρόμενοι για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως τον αποκαλούν, που προκαλούν τα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ χωρίς δασμούς.

Αυτή την εβδομάδα οι διαμαρτυρίες τους επεκτάθηκαν και στα σύνορα με τη Γερμανία.

«Περισσότερες από 580 διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε όλη την Πολωνία, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν σχεδόν 70.000 άνθρωποι», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι αγρότες έχουν κλείσει κυρίως τους δρόμους προς τη Βαρσοβία και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Κρακοβία.

«Δεν θα σταματήσουμε αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά μας», τονίζουν οι διοργανωτές των διαδηλώσεων σε ανακοίνωσή τους.

Μετά τη ρωσική εισβολή το 2022 η Ουκρανία είδε τις βασικές της οδούς εξαγωγών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και τον αγροτικό της τομέα της να παραλύουν. Προκειμένου να βοηθήσουν το Κίεβο οι Βρυξέλλες ανέστειλαν το 2022 την επιβολή δασμών στα ουκρανικά προϊόντα που διέρχονται από την ΕΕ.

Ωστόσο, λόγω επιμελητειακών και άλλων προβλημάτων, μεγάλο μέρος των προϊόντων αυτών, που προορίζονταν για τρίτες χώρες, παρέμειναν στην Πολωνία.

Ο αποκλεισμός των μεθοριακών περασμάτων και οι διαφωνίες για τα ουκρανικά σιτηρά προκαλούν ένταση στις σχέσεις μεταξύ της Βαρσοβίας και του Κιέβου, αν και η Πολωνία στηρίζει ένθερμα τη γειτονική της χώρα μετά τη ρωσική εισβολή.

Οι διαμαρτυρίες των Πολωνών αγροτών εντάσσονται και σε ένα γενικότερο πλαίσιο κινητοποιήσεων των συναδέλφων τους σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΕΕ παρουσίασε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση κάποιων κανόνων που προβλέπονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική με στόχο να καθησυχάσει τους αγρότες. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές μένει να συζητηθούν μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

