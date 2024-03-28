Πάρτε το ποδήλατό σας, περπατήστε, εργασθείτε από το σπίτι ή ακόμη, φύγετε από το Παρίσι... Οι κάτοικοι της κεντρικής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της γαλλικής πρωτεύουσας, προειδοποιούνται ότι θα πρέπει να προσαρμόσουν την καθημερινότητα τους, προκειμένου να διευκολύνουν τις μεταφορές κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Δεν πρέπει να φοβάστε να περπατήσετε λίγο, είναι καλό και για την υγεία σας», επισημαίνει η Βαλερί Πεκρές, προέδρος της περιφέρειας Ile-de-France, κατά την παρουσίαση του λεπτομερούς σχεδίου μεταφορών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συνεχίζει: «Πρόκειται περί κοινής λογικής, καθώς το ένα τρίτο των επισκεπτών στους Αγώνες θα είναι μεταξύ 25 και 35 ετών, οπότε ελπίζουμε ότι άτομα αυτών των ηλικών, θα μπορούν να περπατούν».

Θα «βουλιάξει» το μετρό

Για τους καθημερινούς χρήστες των μέσων μεταφοράς, ωστόσο, η κατάσταση θα είναι δύσκολη, δεδομένου ότι πολλές γραμμές θα υπερφορτωθούν, με κίνδυνο η αναμονή να φθάσει και σε περισσότερα από 15 λεπτά σε πολυσύχναστες αποβάθρες πριν την επιβίβαση.

Η γραμμή 10 του μετρό, που διασχίζει τις όμορφες παριζιάνικες γειτονιές και καταλήγει στην κοσμική Boulogne-Billancourt, είναι μία από αυτές. Με το 9, δεν έχει μέγεθος για να εξυπηρετεί ταυτόχρονα το Roland-Garros και το Parc des Princes, όπου θα φιλοξενηθούν αγώνες τένις, πυγμαχίας και ποδοσφαίρου.

«Είμαι πολύ ανήσυχος γιατί θα είναι ένα απερίγραπτο τσίρκο», εκτιμά ο Αρθουρ Πόλι, ένας 36χρονος δάσκαλος-ερευνητής, ο οποίος περιμένει το μετρό, στον σταθμό Motte-Picquet-Grenelle, στο 15ο διαμέρισμα των Παρισίων.

Παράλληλα, η Μαρί Κλοντ, 73χρονη συνταξιούχος και τακτική χρήστης της γραμμής 10, θα πάει στο εξοχικό της. Όσο για την Κολίν, η οποία εργάζεται στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, λέει πως «μας συνιστάται η τηλεργασία. Μπορεί να χρειασθεί να κάνουμε λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο, αλλά ίσως να πάω να δουλέψω εκτός πόλης, εάν βαρεθώ να είμαι στο σπίτι».

Βορειότερα, η ατμόσφαιρα αλλάζει ριζικά στην γραμμή 13, την αιώνια άρρωστη και υπερφορτωμένη γραμμή του δικτύου. Εξυπηρετεί δημοφιλείς γειτονιές στο Seine-Saint-Denis, βόρεια της πρωτεύουσας, και πάνω από όλα, το Stade de France, που θα γεμίζει και θα αδειάζει έως και τρεις φορές την ημέρα κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Και σ΄αυτήν την περίπτωση, οι καθημερινά εργαζόμενοι, καλούνται να αποφύγουν την χρήση του.

«Να φύγουμε, να πάμε που;»

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συστάσεις απευθύνονται μόνο στους πιο προνομιούχους, καθώς η πλειονότητα των Παριζιάνων, δεν έχει την πολυτέλεια αυτών των επιλογών.

«Να φύγουμε από το Παρίσι κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων; Και να πάμε πού;», αναρωτιέται ο Κρίστιαν Μπουκάσα, ο οποίος περιμένει τον συρμό στην πλατφόρμα του σταθμού La Fourche. Αυτός ο 43χρονος εργάτης οικοδομής, ζει σε ένα μακρινό προάστιο και χρειάζεται 45 λεπτά καθημερινά, για να φθάσει στο εργοτάξιό του στο Saint-Denis.

Ούτε η τηλεργασία, ούτε το περπάτημα ή το ποδήλατο είναι επιλογές για τον Μπουκάσα: «Για να αποφύγω την ταλαιπωρία, Θα πατήσω το GPS μου και θα αλλάξω την διαδρομή».

«Ηδη χωρίς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η γραμμή 13 είναι γεμάτη», λέει η 62χρονη νοσοκόμα, Ναφί Ουλούτσι, η οποία δεν έχει άλλη επιλογή από το να εργασθεί κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, επειδή οι υπάλληλοι των δημόσιων νοσοκομείων ενθαρρύνονται έντονα να μην πάρουν την άδεια τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. «Θα πρέπει να ανεχθώ την κίνηση κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου», εξηγεί.

Τέλος, ο Γιάγια Φοφανά, ένας παρασκευαστής δεμάτων, ο οποίος ζει στο Saint-Ouen, δίνει μία διαφορετική διάσταση. «Θα είναι περίπλοκο. Ωστόσο, θα είναι ένα μεγάλο πάρτι. Λατρεύω τους Ολυμπιακούς Αγώνες», λέει πριν μπει με δυσκολία σε ένα γεμάτο τρένο με τον μικρό γιο του στο καρότσι...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

