Πολωνία: Θα ζητήσει από την Κομισιόν την επιβολή «καθολικών κυρώσεων» στα ρωσικά και λευκορωσικά αγροτικά προϊόντα

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Πολωνία θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή «καθολικών κυρώσεων» στα ρωσικά και λευκορωσικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα, την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ενωση συγκλονίζεται από τις διαμαρτυρίες των ευρωπαίων αγροτών.

«Θα προτιμούσα το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αποφασίσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σε ό,τι αφορά τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ στους δημοσιογράφους στο Βίλνιους προσθέτοντας ότι μία κοινή απόφαση θα ήταν «αποτελεσματικότερη» σε σχέση με τις μεμονωμένες αποφάσεις των κρατών μελών..

Η Λετονία έχει ήδη απαγορεύσει από τις αρχές του μήνα την εισαγωγή προϊόντων διατροφής που προέρχονται από την Ρωσία και την Λευκορωσία και μέσω τρίτων χωρών.

Ο Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι θα ζητήσει από το πολωνικό κοινοβούλιο απόφαση που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει καθολικές κυρώσεις» στα ρωσικά και λευκορωσικά προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ευρωπαϊκών εμπάργκο.

«Τέτοια μέτρα θα έκαναν πιο ρεαλιστικές τις κυρώσεις και θα προστάτευαν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές, λιθουανικές και πολωνικές αγορές, αλλά και θα απελευθέρωναν τελείως τις δυνατότητες εξαγωγής ουκρανικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων προς τρίτες χώρες», είπε.

Εδώ και εβδομάδες, οι ευρωπαίοι αγρότες διαδηλώνουν κατά του ευρωπαϊκού πράσινου συμφώνου και των εισαγωγών ουκρανικών αγροτικών προϊόντων.

Στην Πολωνία, οι αγρότες έχουν αποκλείσει τους κύριους οδικούς άξονες της χώρας και τα συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.