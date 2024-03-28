Ο Ανώτατος Ηγέτης των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι το Αφγανιστάν θα ξεκινήσει να λιθοβολεί μέχρι θανάτου δημοσίως (και επισήμως) τις γυναίκες που κρίνονται ένοχες για μοιχεία, τονίζοντας ότι τα δικαιώματα που απαιτεί η Δύση για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν αντιβαίνουν τους νόμους της Σαρία.

«Λέτε (οι Δυτικοί) ότι είναι παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών όταν τις λιθοβολούμε μέχρι θανάτου. Ωστόσο, σύντομα θα επιβάλουμε τιμωρία για μοιχεία. Θα λιθοβολούμε τις γυναίκες μέχρι θανάτου» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Guardian, o Μουλάς Hibatullah Akhundzada ορκίστηκε ότι «ο αγώνας ενάντια στη δυτική δημοκρατία» θα συνεχιστεί.

Πηγή: skai.gr

