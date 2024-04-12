Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς είχε την Παρασκευή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την πληροφορία έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, μιλώντας στο TRT, το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας.

«Το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για την καταπίεσή του στη Γάζα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος στον Παλαιστίνιο ομόλογό του.



Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμπάς, ο Ερντογάν είπε ότι «το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα της καταπίεσης. Πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα μέσα για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της (εφαρμογής της) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σύμφωνα με τον Διευθυντή Επικοινωνιών της Τουρκίας.



«Ο Πρόεδρός μας καταβάλλει έντονη διπλωματική προσπάθεια στο διεθνές στερέωμα. Ο πρόεδρός μας μόλις ολοκλήρωσε τηλεφωνική συνομιλία με τον κ. Μαχμούντ Αμπάς», δήλωσε ο Φαχρετίν Αλτούν, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν είπε στον Παλαιστίνιο ηγέτη πως ό,τι κι αν συμβεί, η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι σταθερά «απέναντι στις βάρβαρες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα».

Ο πρόεδρος Ερντογάν φέρεται να τόνισε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει συνοχή μεταξύ όλων των παλαιστινιακών ομάδων και το Ισραήλ πρέπει να καταπολεμηθεί με ενότητα.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

