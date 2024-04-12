Στις 8 Δεκεμβρίου 2024 έχει προγραμματιστεί να ανοίξει για το κοινό – πιστούς και επισκέπτες - η διάσημη Παναγία των Παρισίων, ο εμβληματικός καθεσρικός ναός στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας που, στις 15 Απριλίου 2019, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από μεγάλη πυρκαγιά.

Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος και καθημερινά, εκατοντάδες εργάτες βρίσκονται στο εργοτάξιο, αγωνιζόμενοι για την ανοικοδόμηση του ναού.

Οι σκαλωσιές που περιβάλλουν μεγάλο μέρος της πρόσοψης του καθεδρικού ναού έχουν αρχίσει να απομακρύνονται σιγά-σιγά και μια νέα κορυφή είναι ήδη ορατή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από την φωτιά του 2019, κατέρρευσε σημαντικό μέρος της στέγης του ναού και το γοτθικό βέλος, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη και στο εσωτερικό του ναού με αποτέλεσμα αρκετά κειμήλια να καταστραφούν.

Οι φλόγες κατέκαιγαν τον ναό για 15 ώρες και οι εικόνες αποκάλυψης έκαναν τον γύρο του κ΄σομου.

Τα αιτία της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Έχει ειπωθεί ότι μπορεί να συνδέεται με τις εργασίες ανακαίνισης που γίνονταν στο κτίριο καθώς μια επείγουσα έκκληση το ανέφερε ότι το κτίριο χρειαζόταν συντήρηση και εργασίες αποκατάστασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.