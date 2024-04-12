Λογαριασμός
Πώς είναι σήμερα η Παναγία των Παρισίων, 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά - Βίντεο, φωτογραφίες

Οι σκαλωσιές έχουν αρχίσει να απομακρύνονται και μια νέα κορυφή είναι ήδη ορατή

Παναγία των Παρισίων

Στις 8 Δεκεμβρίου 2024 έχει προγραμματιστεί να ανοίξει για το κοινό – πιστούς και επισκέπτες - η διάσημη Παναγία των Παρισίων, ο εμβληματικός καθεσρικός ναός στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας που, στις 15 Απριλίου 2019, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από μεγάλη πυρκαγιά. 

Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος και καθημερινά, εκατοντάδες εργάτες  βρίσκονται στο εργοτάξιο, αγωνιζόμενοι για την ανοικοδόμηση του ναού. 

notredamme

notredamme

Οι σκαλωσιές που περιβάλλουν μεγάλο μέρος της πρόσοψης του καθεδρικού ναού έχουν αρχίσει να απομακρύνονται σιγά-σιγά και μια νέα κορυφή είναι ήδη ορατή.

Από την φωτιά του 2019, κατέρρευσε σημαντικό μέρος της στέγης του ναού και το γοτθικό βέλος, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη και στο εσωτερικό του ναού με αποτέλεσμα αρκετά κειμήλια να καταστραφούν.

Οι φλόγες κατέκαιγαν τον ναό για 15 ώρες και οι εικόνες αποκάλυψης έκαναν τον γύρο του κ΄σομου. 

Τα αιτία της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Έχει ειπωθεί ότι μπορεί να συνδέεται με τις εργασίες ανακαίνισης που γίνονταν στο κτίριο καθώς μια επείγουσα έκκληση το ανέφερε ότι το κτίριο χρειαζόταν συντήρηση και εργασίες αποκατάστασης. 

