Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια συζήτηση «σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα» που επέφερε «σημαντική πρόοδο» διεξήχθη σήμερα στις Βρυξέλλες αναφορικά με το καθεστώς του Γιβραλτάρ μετά από το Brexit, αναφέρουν σε κοινή δήλωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η τοπική κυβέρνηση του βρετανικού υπερπόντιου εδάφους.

Η συνάντηση έγινε μεταξύ του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Μάρος Σέφτσοβιτς, του Ισπανού Υπουργού Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες, του Βρετανού ομολόγου του Ντέιβιντ Κάμερον και του ηγέτη της τοπικής κυβέρνησης Φαμπιάν Πικάρντο.

Όπως ανακοινώθηκε, υπήρξε συμφωνία επί των γενικών πολιτικών κατευθύνσεων σε θέματα όπως η λειτουργία του τοπικού αεροδρομίου, η διακίνηση αγαθών και οι μετακινήσεις πολιτών.

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες ώστε να ολοκληρωθεί η Συμφωνία ΗΒ-ΕΕ για την περιοχή.

Το Γιβραλτάρ δεν συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία Λονδίνου-Βρυξελλών για τους όρους του Brexit με αποτέλεσμα θέματα όπως η διάσχιση των συνόρων από και προς την Ισπανία να ορίζονται από ad hoc διακανονισμούς.

Από τον Οκτώβριο του 2021 έχουν διεξαχθεί 17 γύροι συνομιλιών για το μέλλον της βρετανικής κτήσης.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως δε θα συναινέσει σε τίποτα που θα υπονόμευε την κυριαρχία επί της περιοχής και που θα έβρισκε αντίθετη την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.