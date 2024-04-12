ΕΕ: Κυρώσεις στη Χαμάς για σεξουαλική βία κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων εις βάρος των στρατιωτικών πτερύγων της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ για «εκτεταμένη σεξουαλική βία» κατά την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Μαχητές από τις Ταξιαρχίες αλ Κουντς, την ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, τη μονάδα Νούχμπα της Χαμάς και τις Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, «διέπραξαν εκτεταμένη σεξουαλική και έμφυλη βία, με συστηματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας αυτήν ως όπλο πολέμου», ανέφερε η ΕΕ.

Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ περιλαμβάνονται ήδη στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» της ΕΕ.

Οι τρεις παλαιστινιακές οργανώσεις προστέθηκαν στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ αναφορικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα 104 πρόσωπα και 26 οντότητες από διαφορετικές χώρες αποτελούν στόχο των κυρώσεων.

Η απόφαση για την επιβολή αυτών των κυρώσεων αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ που προβλέπει επίσης κυρώσεις εναντίον Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, που κατηγορούνται για βία κατά Παλαιστινίων.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας πυροδοτήθηκε από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.170 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Η ΕΕ αναφέρει ότι οι καταχρήσεις που διαπράχθηκαν από μαχητές της Χαμάς περιλαμβάνουν «βιασμό και δολοφονία ανηλίκων, ακρωτηριασμό πτωμάτων και ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων». Το ευρωπαϊκό μπλοκ κατηγόρησε επίσης τους δράστες για «στοχευμένη απαγωγή γυναικών και κοριτσιών».

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πολεμική επιχείρηση αντίποινων στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσοτέρων από 33.600 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

