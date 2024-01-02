Οι τουρκικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση 33 πρόσωπα ως ύποπτα για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, προσθέτοντας πως η αστυνομία καταζητεί άλλους 13 υπόπτους.

Το Anadolu μετέδωσε πως η αστυνομία πραγματοποίησε ταυτόχρονα επιδρομές σε 57 τοποθεσίες σε οκτώ επαρχίες στο πλαίσιο έρευνας που άρχισε από το γραφείο αντιτρομοκρατίας της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Χωρίς να επικαλείται πηγές, το πρακτορείο μετέδωσε ότι οι ύποπτοι πιστεύεται ότι είχαν στόχο να εντοπίσουν, να παρακολουθήσουν και να απαγάγουν ξένους υπηκόους που ζουν στην Τουρκία στο πλαίσιο επχιειρήσεων «διεθνούς κατασκοπείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

