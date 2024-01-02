Περισσότερες από 10 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο το πρωί της Τρίτης, τραντάζοντας κτίρια στο κέντρο του Κιέβου σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, πέντε περιοχές του Κιέβου χτυπήθηκαν από τις επιδρομές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 92 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση από ρωσικό πύραυλο και drone στην Ουκρανία. Είπε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει περίπου 170 επιθετικά drones "Shahed" και δεκάδες διαφορετικούς πυραύλους στην Ουκρανία από τις 31 Δεκεμβρίου.

«Ήδη για τρίτη μέρα οι αεράμυνες μας κάνουν απίστευτη δουλειά. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασπίδας μας. Και είναι προφανές ότι βοηθάει να σωθούν εκατοντάδες ζωές κάθε μέρα και κάθε βράδυ που θα είχαν καταληφθεί από τη ρωσική τρομοκρατία αν δεν υπήρχαν οι Patriots και άλλα αμυντικά συστήματα» έγραψε ο Ζελένσκι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πολλαπλοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το Κίεβο λίγο αφότου σήμανε προειδοποιητικός συναγερμός.

«Κίεβο – μείνετε σε καταφύγια. Πολλοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την κατεύθυνση σας», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία στο Telegram.

Θραύσματα ρουκετών που καταρρίφθηκαν έπεσαν σε πολλές συνοικίες, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων κατοικιών με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν μεγάλες πυρκαγιές και να προκληθούν καταστροφές. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο είπε ότι η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας.

Η Πολεμική Αεροπορία είπε ότι οι Ρώσοι εκτόξευαν πυραύλους Kinzhal και οι περισσότεροι κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν και τη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.