Επίθεση με οπαδικά κίνητρα δέχθηκαν δύο αδέλφια, 37 και 42 ετών, στο λιμάνι της Ν. Μηχανιώνας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στην Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες, στις 8.30 το βράδυ, όταν δέκα άτομα τους πλησίασαν και τους χτύπησαν, αφαιρώντας από τον έναν αθλητικό τζάκετ με διακριτικά ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ τα δύο αδέλφια -θύματα της επίθεσης δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών αναζητήσεων προσήχθησαν δώδεκα άτομα, χωρίς όμως να προκύψει εμπλοκή τους στο περιστατικό και αφέθηκαν ελεύθερα.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας στους Αγωνιστικούς Χώρους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

