Μετά τα πολιτικά απομνημονεύματα του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που προκάλεσαν σεισμό με τις αποκαλύψεις τους για την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό αναμένονται και τα απομνημονεύματα της Γερμανίδας πρώην καγκελαρίου.

Η Άγγελα Μέρκελ έγραψε τα απομνημονεύματα της, με τίτλο «Ελευθερία», τα οποία θα κυκλοφορήσουν στα τέλη Νοεμβρίου, τρία χρόνια μετά το τέλος της 16ετούς θητείας της, ανακοίνωσε ο εκδότης της.

Πρόκειται για έναν τόμο περίπου 700 σελίδων , τον οποίο η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος έγραψε μαζί με την επί χρόνια σύμβουλο της επί πολιτικών θεμάτων, Μπεάτε Μπάουμαν.

Η Άγγελα Μέρκελ, που ηγήθηκε της συντηρητικής Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης(CDU), ξεπέρασε μια σειρά κρίσεων κατά την διάρκεια της θητείας της, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης εισροής μεταναστών στην Ευρώπη το 2015 και της πανδημίας της Covid-19.

Στο βιβλίο – το οποίο θα κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο – η Μέρκελ αναφέρει: «για μένα, ελευθερία δεν είναι να σταματάς να μαθαίνεις, να μην χρειάζεται να μείνεις ακίνητος, αλλά να μπορώ να προχωρήσω παραπέρα, ακόμη και μετά την αποχώρησή μου από την πολιτική».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.