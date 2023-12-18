Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα θα συναντηθούν σήμερα Δευτέρα στη Βαρσοβία με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι για να συζητήσουν μια πιθανή νέα συμφωνία για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, επικαλούμενη δύο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου φάνηκε να επιβεβαιώνει το Σάββατο ότι διεξάγονται νέες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς. Μια πηγή με γνώση του θέματος τόνισε ότι ο Μπαρνέα συνάντησε τον αλ Θάνι σε μια ευρωπαϊκή χώρα αργά την Παρασκευή.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet, επικαλούμενος πηγή, τόνισε ότι οι συνομιλίες θα είναι «μακρές, περίπλοκες και πιο δύσκολες από ό,τι οι προηγούμενες».

Το Κατάρ ήταν ο βασικός μεσολαβητής στην πρώτη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς. Σε αυτή 81 Ισραηλινοί, 23 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές.

Πιστεύεται ότι 129 όμηροι παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα πτώματα οκτώ ομήρων έχουν επίσης περισυλλεγεί και τρεις όμηροι σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

