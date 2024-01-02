Δεν κινδυνεύει η ζωή του επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον λαιμό στη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στη νότια πόλη Μπουσάν, αναφέρει το ιατρικό προσωπικό που έκανε τις πρώτες εκτιμήσεις για την υγεία του.

Ο Λι Τζε-μιουνγκ μετά τον τραυματισμό του μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Σεούλ αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

Ο Λι, ο οποίος είχε ηττηθεί οριακά στις προεδρικές εκλογές του 2022, είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Σεούλ αφού ένας άνδρας του επιτέθηκε καθώς κινούνταν μέσα σε πλήθος υποστηρικτών του και δημοσιογράφων στη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Αξιωματούχος στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπουσάν, όπου ο Λι έλαβε τις πρώτες βοήθειες, δήλωσε πως η μεταφορά του στη Σεούλ κατέστη δυνατή αφού ιατρικό προσωπικό διαπίστωσε, με βάση τις πρώτες εξετάσεις, ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κουόν Τσιλ-σέουνγκ, μιλώντας έξω από το νοσοκομείο λίγο μετά την αερομεταφορά εκεί του Λι, δήλωσε πως το ιατρικό προσωπικό εξέφραζε φόβους ότι μπορεί να έχει υποστεί ζημιά η σφαγίτιδα φλέβα που μεταφέρει το αίμα από την καρδιά στο κεφάλι.

«Εκφράζεται ανησυχία ότι μπορεί να υπάρχει αιμορραγία, σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό», δήλωσε ο Κουόν.

Η επίθεση, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο και φωτογραφίες, εκτυλίχθηκε με ταχύτητα την ώρα που ο Λι επισκεπτόταν χώρο στην Μπουσάν, στον οποίο προτείνεται να δημιουργηθεί ένα αεροδρόμιο.

Ο δράστης πλησίασε φορώντας ένα στέμμα από χαρτί με το όνομα του Λι και του ζήτησε αυτόγραφο την ώρα που ο Λι μιλούσε σε πλήθος υποστηρικτών του και δημοσιογράφων, ενώ στη συνέχεια όρμησε εναντίον του, φαίνεται σε βίντεο.

Αξιωματούχος της αστυνομίας της Μπουσάν, ο Σον Τζε-χαν, είπε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων πως ο ύποπτος ως δράστης έχει γεννηθεί το 1957 και χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι 18 εκατοστών το οποίο είχε αγοράσει μέσω του Ίντερνετ. Δεν έκανε γνωστό το όνομα του υπόπτου και δήλωσε πως τα κίνητρά του ερευνώνται.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η αστυνομία θα επιδιώξει την απαγγελία σε βάρος του φερόμενου δράστη κατηγοριών για απόπειρα φόνου.

Σε τηλεοπτικές εικόνες και σ' ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X φαίνεται ο άνδρας να ορμάει με το χέρι του τεντωμένο και να μαχαιρώνει τον Λι στο λαιμό, ενώ η φόρα της επίθεσης κάνει τον Λι να οπισθοχωρήσει προς στο πλήθος που βρίσκεται πίσω του.

Ο Λι μορφάζει και καταρρέει στο έδαφος.

Σε φωτογραφίες στα μέσα ενημέρωσης ο Λι εικονίζεται να κείτεται στο έδαφος με τα μάτια κλειστά και να αιμορραγεί, ενώ άνθρωποι πιέζουν ένα μαντήλι στο λαιμό του.

Ο Τζιν Τζέονγκ-χουά, υποστηρικτής του Λι που ήταν παρών στη σκηνή και αναμετέδωσε ζωντανά σε livestreaming το περιστατικό, είπε στο Ρόιτερς πως ήταν παρόντες πάνω από είκοσι αστυνομικοί.

Ο δράστης στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από αξιωματούχους του κόμματος και αστυνομικούς, όπως φαίνεται στις εικόνες των βίντεο.

Ο πρόεδρος καταδίκασε την επίθεση

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γελ καταδίκασε την επίθεση.

«Αυτού του τύπου η βία ποτέ δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε ο Γιουν, σύμφωνα με το γραφείο του.

Πρώην κυβερνήτης της επαρχίας Γκιόνγκι, ο Λι έχασε με μικρή διαφορά από τον συντηρητικό Γιούν, έναν πρώην προϊστάμενο της εισαγγελίας, στις προεδρικές εκλογές του 2022. Ηγείται του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης από τον Αύγουστο του 2022.

Σε βάρος του Λι βρίσκεται σε εξέλιξη δίκη για φερόμενη δωροδοκία στο πλαίσιο αναπτυξιακού προγράμματος όταν ήταν δήμαρχος της Σονάμ, κοντά στη Σεούλ. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στη Νότια Κορέα είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο.

Η Νότια Κορέα έχει ιστορικό πολιτικής βίας, αν και διαθέτει πολύ αυστηρή νομοθεσία για την οπλοκατοχή. Υπάρχει αστυνομική παρουσία στις μεγάλες εκδηλώσεις, αλλά οι πολιτικοί ηγέτες δεν βρίσκονται συνήθως υπό στενή προστασία.

