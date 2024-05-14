Λογαριασμός
Τοπικές βροχές μέχρι την Πέμπτη. Την Παρασκευή ενισχυμένοι Νοτιάδες στο Ιόνιο, που το Σάββατο θα εξασθενήσουν. Άνοδος της θερμοκρασίας

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη, στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, στη ΒΑ Στερεά  και τη Β Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Ν  3 με 5  μποφόρ, στο Αιγαίο  Β  3 με 5 και στο ΝΑ   Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως  23 με 26 βαθμούς.

Την Τετάρτη, το μεσημέρι - απόγευμα, στα Κ και Β Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι Άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ,  στο Αιγαίο Β – ΒΑ 4 με 5 μποφόρ, στο ΒΑ Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Δ – Κ και Ν.

Την Πέμπτη, στα Δ – Κ και Β,  προβλέπεται παροδικά αυξημένη  συννεφιά  με τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα στα Κ και Β πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ΝΑ  6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο  Β – ΒΑ  3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά και νότια.

Τέλος, την Παρασκευή, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Στο Ιόνιο οι Νοτιάδες θα φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Αττική  

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά, που βαθμιαία θα πυκνώσει και το απόγευμα θα βρέξει. Άνεμοι: Μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς 

 
