Στην σύλληψη ανώτατου αξιωματικού του στρατού - επικεφαλής διεύθυνσης αρμόδιας για ζητήματα προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων – προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, λίγες ώρες μετά την αντικατάσταση του πρώην υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σαϊγκού,από τον Πούτιν.

Ο αντιστρατήγος Γιούρι Κουζνέτσοφ (Yuri Kuznetsov) τέθηκε υπό κράτηση, καθώς τον βαραίνουν υποψίες για «εγκληματική» δραστηριότητα, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή του στα σώματα ασφαλείας.

Ο Κουζνέτσοφ, προτού αναλάβει ζητήματα προσωπικού, ήταν επικεφαλής διοίκησης αρμόδιας για την προστασία κρατικών μυστικών στο υπουργείο Άμυνας.

Το μπλογκ Rybar, που θεωρείται γενικά καλά πληροφορημένο για τις ρωσικές στρατιωτικές υποθέσεις, εκτίμησε πως η υπόθεση πιθανόν σχετίζεται με τις παρελθούσες αρμοδιότητές του για τα κρατικά μυστικά, ενώ έκανε λόγο περί της έναρξης «εκκαθαρίσεων» στο υπουργείο Άμυνας.

Shoigu's legacy being erased: The head of the personnel department of the Russian MoD Yuri Kuznetsov has been detained.



Kuznetsov became the head of the personnel department of the MoD in 2023. pic.twitter.com/s7bdTxvKlj — Clash Report (@clashreport) May 13, 2024

Σύμφωνα με το TASS, οι αρχές έκαναν έρευνες στην κατοικία και στο γραφείο του αντιστράτηγου αλλά δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη «δραστηριότητα» στην οποία φέρεται να έχει εμπλακεί. Ο Κουζνέτσοφ ήταν χθες απών από την υπηρεσία του εξαιτίας της έρευνας και της σύλληψής του.

Άλλος ένας πρώην υφυπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ο Τιμούρ Ιβανόφ, τέθηκε υπό κράτηση τον περασμένο μήνα καθώς κατηγορείται για δωροληψία που συνδέεται με κατασκευαστικά έργα των ενόπλων δυνάμεων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.