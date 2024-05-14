Οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και σήμερα στην ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι παλαιστίνιοι άμαχοι φεύγουν για να σωθούν, ειδικά από τη Ράφα, όπου η απειλή ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης μεγεθύνεται.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, αυτόπτες μάρτυρες και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου έκαναν λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

H παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία καταμέτρησε τουλάχιστον οκτώ νεκρούς μόνο στον έναν από αυτούς, που είχε στόχο ακίνητο στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ (κεντρικά).

Διασώστες αναζητούν επιζώντες μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο κατοικιών στον προσφυγικό καταυλισμό Nusseirat, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας

Βομβαρδισμοί «παντού»

Μάχες μαίνονται ξανά εδώ και μέρες στην Τζαμπάλια και στην πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως η Χαμάς προσπαθούσε να ανασυντάξει «στρατιωτικές δυνατότητες».

Και εκεί, διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης αμάχων που εκδόθηκαν ανάγκασαν αμάχους να φύγουν, με τον ΟΗΕ να υπογραμμίζει πως «καμιά τοποθεσία δεν είναι ασφαλής στη Λωρίδα της Γάζας».

«Βολοδέρνουμε από τη μια τοποθεσία στην άλλη, αλλά οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται παντού», είπε ο Μαχμούντ αλ Μπαρς, που πήγε από την Τζαμπάλια στην πόλη της Γάζας, κατά το μεγαλύτερο μέρος της ισοπεδωμένη έπειτα από επτά και πλέον μήνες βομβαρδισμών και μαχών.

Μαζική έξοδος από τη Ράφα

Για ακόμη μια μέρα, βομβαρδίστηκαν τομείς της Ράφας (νότια), στην οποία είχαν καταφύγει κάπου 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες.

Πάνω από 360.000 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερους υπολογισμούς του ΟΗΕ— εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη - με τα πόδια, με αυτοκίνητα, με όποιο μέσο βρίσκουν – κουβαλώντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους.

Άλλοι κάτοικοι, που παραμένουν στη Ράφα, είναι απελπισμένοι. «Από το πρωί ψάχνω ψωμί για να φάνε τα παιδιά μου, μάταια. Τα παιδιά μου είναι στον δρόμο και δεν ξέρω που να τα πάω. Η Ράφα έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα», είπε ο Μούσταφα Ντιμπ.

«Τα αρτοποιεία έχουν κλείσει, όλα τα καταστήματα έχουν κλείσει. Δεν έχουμε νερό, τρόφιμα, τίποτα», έλεγε άλλος κάτοικος, ο Άχμεντ ατ Ταουίλ.

Πρώτος θάνατος αλλοδαπού εργαζόμενου του ΟΗΕ στον θύλακα

Μέλος υπηρεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας όταν όχημα στο οποίο επέβαινε έγινε στόχος πυρών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα χθες Δευτέρα.

Το λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν τα μέλη του προσωπικού έφερε σε ευδιάκριτα σημεία τον λογότυπο του ΟΗΕ και κατευθυνόταν σε νοσοκομείο.

Πρόκειται για το πρώτο αλλοδαπό μέλος υπηρεσίας του ΟΗΕ που σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, διευκρίνισε ο Φαρχάν Χακ. Ακόμη ένα μέλος του προσωπικού —της υπηρεσίας ασφαλείας (DSS) του ΟΗΕ— τραυματίστηκε.

Περίπου 200 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν σκοτωθεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου. Ως αυτό τον θάνατο, τα θύματα ήταν όλα Παλαιστίνιοι.

Ο σλοβένος επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς τόνισε χθες μέσω X ότι «καταδικάζει» την επίθεση εναντίον «ανθρωπιστικής οχηματοπομπής σε αποστολή για να σωθούν ζωές στη Γάζα», εκφράζοντας «συλλυπητήρια στην οικογένεια του εργαζομένου που σκοτώθηκε».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.