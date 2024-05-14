Είναι γεγονός ότι οι Τούρκοι παίκτες έδωσαν νέα πνοή στους αγώνες ασυλίας. Και ο δεύτερος έφτασε στο 10-10, πράγμα που είχαμε καιρό να δούμε σε δύο συνεχόμενους αγώνες. Εκτός αυτού, η εμπειρία των Τούρκων All Star τους επιτρέπει ακομα και να προσφέρουν ασυνήθιστο θέαμα σε κρίσιμες στιγμές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Χίλμι, που πέρα από τις κραυγές τους, έχει και κάποιες εντυπωσιακές φιγούρες στο ρεπερτόριό του.

Μεγάλη μάχη έδωσε και η Αλέινα απέναντι στη συμπατριώτισσά της, Ντάμλα. Αρχικά βρέθηκε να κυνηγά όμως τελικά ήταν εκείνη που πανηγύρισε τον πόντο.

Ανησυχία επικράτησε όταν η Κατερίνα Δαλάκα παραπονέθηκε στον πάγκο της για πόνο στα νεφρά. Η πάντα μάχιμη παίκτρια σπανίως δείχνει ευάλωτη, και όταν το κάνει είναι πάντα πρόβλημα για την ομάδα της.



Λίγο αργότερα η παίκτρια ηττήθηκε σε πέναλτι που επέλεξε απέναντί της τον Σταμάτη. Κάπου εκεί τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για την Κόκκινη ομάδα. Ο Φάνης έφερε τον τελευταίο πόντο και εξασφάλισε την ακεραιότητα της ομάδας για μια τουλάχιστον ακόμα μέρα.

Από την άλλη οι Κόκκινοι κλήθηκαν να ξαναψηφιστούν. Αυτή τη φορά το καμπανάκι της προηγούμενης ψηφοφορίας έγινε καμπάνα, και ο Χριστόφορος είναι ο δεύτερος μονομάχος.

Όσο για τους Τούρκους παίκτες, ο Φάνης αναγνωρίζει την αξία τους αλλά και τη διαφορά που κάνουν στις αναμετρήσεις του ελληνικού Survivor. Αυτό που δεν μπορεί να επεξεργαστεί σωστά για την ώρα είναι τα ονόματά τους!



