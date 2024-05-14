Βαγόνια συρμού μεταφοράς εμπορευμάτων εκτροχιάστηκαν στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ της νότιας Ρωσίας εξαιτίας «εξωτερικής παρέμβασης», μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων νωρίς το πρωί, επικαλούμενα τον ρωσικό οργανισμό σιδηροδρόμων, αφήνοντας να εννοηθεί πως πιθανόν επρόκειτο για ουκρανική επιχείρηση δολιοφθοράς.

«Εξαιτίας επέμβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων», βαγόνια συρμού μεταφοράς εμπορευμάτων «εκτροχιάστηκαν στον σταθμό Κατλούμπαν (...) στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ», ανέφεραν τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA, όπως και η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Ιζβέστια.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί» και η κίνηση των συρμών στην περιοχή του σταθμού «έχει ανασταλεί», διευκρίνισε το RIA.

Φωτ. αρχείου:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.