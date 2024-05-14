Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφθασε τα ξημερώματα με τρένο στο Κίεβο, για την πρώτη επίσημη επίσκεψη ανώτερου αξιωματούχου της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην Ουκρανία μετά την έγκριση από το Κογκρέσο πακέτου στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περίμενε ανυπόμονα η ουκρανική κυβέρνηση από το φθινόπωρο.

Η επίσκεψη, που δεν αναγγέλθηκε δημόσια για λόγους ασφαλείας, έχει σκοπό να διατρανωθεί η υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με ακατάπαυστους βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις του στρατού της Ρωσίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έφθασε στην ουκρανική πρωτεύουσα για επιδώσει «ισχυρό μήνυμα» και να «καθησυχάσει» τους Ουκρανούς, που «προφανώς βρίσκονται σε πολύ δύσκολη στιγμή» δυο χρόνια και πλέον μετά το ξέσπασμα του πολέμου

Μεταξύ άλλων θα συζητήσει «πώς η επιπρόσθετη βοήθειά μας» θα συμβάλει «στην ενίσχυση της άμυνας (των Ουκρανών)» και πώς «θα ανακτήσουν την πρωτοβουλία» των κινήσεων στο πεδίο των μαχών, είπε η ίδια πηγή.

Πυρομαχικά για το πυροβολικό, πύραυλοι μέσου βεληνεκούς ATACMS και στοιχεία και πυρομαχικά για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας άρχισαν ήδη να φθάνουν στις ουκρανικές δυνάμεις, συνέχισε.

Ο κ. Μπλίνκεν θα έχει συναντήσεις με ουκρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο θα διαβεβαιώσει για τη συνέχιση της υποστήριξης της Ουάσιγκτον, και θα εκφωνήσει επίσης ομιλία επικεντρωμένη στο μέλλον της Ουκρανίας, πάντα σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Αν και το NATO δεν αναμένεται να προχωρήσει στην ένταξη της εμπόλεμης Ουκρανίας σύντομα, κράτη μέλη του έχουν αρχίσει να υπογράφουν διμερείς συμφωνίες για την ασφάλεια με το Κίεβο. Οι συνομιλίες για τη σύναψη συμφωνίας αυτής της φύσης της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο «τελικό» στάδιο, πάντα κατά τον αμερικανό αξιωματούχο.

Η κυβέρνηση Ζελένσκι λέει πως οι συμφωνίες αυτές αποτελούν «σημαντικές» και «ισχυρές» δεσμεύσεις των συμμάχων της, αλλά δεν υποκαθιστούν τον στρατηγικό στόχο της, που είναι η ένταξη στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Δυνάμει του άρθρου 5 της ιδρυτικής συνθήκης του NATO, επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα 32 κράτη μέλη του εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.