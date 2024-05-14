Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Παραμένει αυξημένη η κίνηση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Ενδεικτικά:

Στην άνοδο της Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκηδόνα,

στην κάθοδο της Κηφισού από τη Γέφυρα Λυκόβρυσης προς το Περιστέρι

στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι

στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή

στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στον Άλιμο αλλά και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά

στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου

Πηγή: skai.gr

