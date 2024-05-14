Λογαριασμός
Πολύ αυξημένη κίνηση σε κεντρικούς δρόμους - «Πήξιμο» σε Κηφισίας, Μεσογείων, παραλιακή και Κηφισό

Μεγάλη υπομονή και ψυχραιμία χρειάζονται αυτή την ώρα οι οδηγοί

UPDATE: 10:11
παραλιακη

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Παραμένει αυξημένη η κίνηση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. 

Ενδεικτικά: 

  • Στην άνοδο της Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκηδόνα,
  • στην κάθοδο της Κηφισού από τη Γέφυρα Λυκόβρυσης προς το Περιστέρι
  • στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι
  • στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή 
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στον Άλιμο αλλά και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά 
  • στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου
Πηγή: skai.gr

