Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Παραμένει αυξημένη η κίνηση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.
Ενδεικτικά:
- Στην άνοδο της Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκηδόνα,
- στην κάθοδο της Κηφισού από τη Γέφυρα Λυκόβρυσης προς το Περιστέρι
- στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι
- στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στον Άλιμο αλλά και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά
- στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου
Πηγή: skai.gr
