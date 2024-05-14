Ολυμπιακός: Με αλλαγές κόντρα στην ΑΕΚ και ισχυρό κίνητρο

Χωρίς ανάσα, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει σήμερα τη σύντομη προετοιμασία για το ντέρμπι της Τετάρτης με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (20:00). Μπορεί ο στόχος του πρωταθλήματος να χάθηκε μετά την ήττα στην Τούμπα, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν στα δύο εναπομείναντα ματς, αύριο με την «Ένωση» και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, να πάρουν δύο νίκες ώστε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα τερματίσουν στην… επισφαλή τέταρτη θέση αλλά ψηλότερα. Άλλωστε, ουδείς στις τάξεις της ομάδας θέλει η έξοδος στην Ευρώπη να κριθεί στον τελικό του Conference League, κάτι που θα συμβεί αν ο Ολυμπιακός τερματίσει τέταρτος και ο Άρης κατακτήσει το Κύπελλο.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βλέποντας αρκετούς παίκτες καταπονημένους θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Κατ’ αρχάς τη θέση του τιμωρημένου Ρέτσου δίπλα στον Κάρμο διεκδικούν με περισσότερες πιθανότητες οι Ντόη και Βέζο. Ο Άμπι επειδή είναι αριστεροπόδαρος, όπως και ο Κάρμο, δύσκολα θα παίξει στόπερ. Υπάρχει, ωστόσο, ένα σενάριο που θα τον βρει βασικό ως αριστερό μπακ, με τον Κίνι να παίζει δεξί μπακ και τον Ροντινέι να παίρνει ανάσες.

Από τη μέση και μπροστά, όλα δείχνουν πως επιστρέφουν στην ενδεκάδα. Στον άξονα ο καταπονημένοςίσως πάρει ανάσες, με πιο πιθανό να ξεκινά τον Έσε και υποψήφιους για να παίξουν δίπλα του τονκαι τον. Υποψήφιος για την ενδεκάδα, πίσω από τον φορ, είναι και ο Γιόβετιτς.Σημειώνεται πως εκτός μάχης είναι οι τραυματίες, ενώ τουλάχιστον οι δύο τελευταίοι είναι δύσκολο να προλάβουν και το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.Το «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται κατάμεστο, καθώς μέχρι χθες είχαν πωληθεί περισσότερα από 28 χιλιάδες εισιτήρια και το sold out είναι προ των πυλών.

