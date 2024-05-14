Σφοδρές συγκρούσεις Ρωσίας - Ουκρανίας: Εκατέρωθεν επιθέσεις τη νύχτα

Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σημειώθηκαν τη νύχτα.

Ζημιές σε δεκάδες σπίτια σε επίθεση της Ουκρανίας στην Μπέλγκοροντ της Ρωσίας

Γραμμή του δικτύου ηλεκτροδότησης και πάνω από είκοσι σπίτια υπέστησαν ζημιές σε νέα ουκρανική επίθεση εναντίον της πόλης Μπέλγκοροντ τη νύχτα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οποίας καταρρίφθηκαν 25 πύραυλοι στην περιοχή, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιάτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, «υπάρχει μόνο μια απώλεια, γυναίκα η οποία τραυματίστηκε από θραύσμα στη σπονδυλική στήλη».

Ο κ. Γκλάντκοφ διευκρίνισε πως 24 σπίτια και γραμμή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού υπέστησαν ζημιές.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 25 πυραύλους που εξαπέλυσε σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών ρουκετών (MLRS) τύπου RM-70 Vampire, τσεχοσλοβάκικου σχεδιασμού, ανέφερε από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, επίσης μέσω Telegram.

Σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα με την Ουκρανία, η πόλη Μπέλγκοροντ και η ομώνυμη περιφέρεια υφίσταται τελευταία ολοένα περισσότερες και σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές φονικότερες ουκρανικές επιθέσεις, κυρίως με drones μιας κατεύθυνσης· το Κίεβο λέει πως πρόκειται για αντίποινα στους πρακτικά καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις τα τελευταία δυο και πλέον χρόνια. Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν μέρος πολυκατοικίας κατέρρευσε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια πυραύλου.

Στην αρχή του μήνα, επίθεση με drones στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 35 στην ίδια περιφέρεια.

Και, την 30ή Δεκεμβρίου, η πόλη Μπέλγκοροντ υπέστη την πιο φονική ουκρανική επίθεση στο ρωσικό έδαφος (25 νεκροί, 100 τραυματίες) από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία λέει πως κατέστρεψε και τα 18 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα

Ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και τα δεκαοκτώ τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης που εξαπέλυσαν τη νύχτα οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του ουκρανικού εδάφους, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία.

Τα drones καταρρίφθηκαν σε διάφορες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων αυτής του Κιέβου και άλλων στην πρώτη γραμμή, εξήγησε η ουκρανική ΠΑ μέσω Telegram.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά εκτοξεύθηκε βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς Iskander-M. Δεν έκανε σαφές αν έπληξε τον στόχο του, αν αστόχησε ή αν αναχαιτίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

