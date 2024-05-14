ΑΕΚ: Αποφασίζει για την ενδεκάδα του «τελικού» με Ολυμπιακό ο Αλμέιδα

Με προπόνηση το απόγευμα στα Σπάτα (17:00) ολοκληρώνει η ΑΕΚ την προετοιμασία για το μεγάλο ντέρμπι της Τετάρτης απέναντι στον Ολυμπιακό, που μπορεί να κρίνει και το πρωτάθλημα.



Οι «κιτρινόμαυροι» θα πάνε στο Φάληρο με αποκλειστικό στόχο τη νίκη, που αν έρθει θα τους στέψει ουσιαστικά πρωταθλητές από αύριο. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ισοπαλία ή ήττα δηλαδή, η κατάσταση δεν θα είναι στα χέρια της «Ένωσης» εφόσον ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο στο άλλο ντέρμπι της ημέρας που διεξάγεται την ίδια ώρα τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:00).

Εκτός μάχης είναι για τους «κιτρινόμαυρους» ο τιμωρημένοςκαι από χθες οριστικά και ο, που δεν κατάφερε να μπει σε φουλ πρόγραμμα. Οκαλείται να αποφασίσει για το βασικό σχήμα έχοντας αρκετά διλήμματα.ίσως έχει προβάδισμα αντί του Αθανασιάδη για την εστία, με τον Σιντιμπέ φαβορί για να πάρει τη θέση του Ρότα δεξιά και τοννα έχει τον πρώτο λόγο για τον παρτενέρ του Βίντα στα στόπερ. Στον άξονα το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε μαζί Σιμάνσκι και Γιόνσον, πράγμα που θα μετατοπίσει τον Πινέδα είτε αριστερά (το πιθανότερο), είτε πίσω από τον φορ. Στο πρώτο σενάριο, που ο Μεξικανός παίξει αριστερά δηλαδή, ο Ελίασον έχει τον πρώτο λόγο για αριστερά. Οφαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο για τη θέση πίσω από τον φορ, ενώ οίσως έχει ένα προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης αντί του Πόνσε. Πάντως υπάρχουν αρκετές επιλογές ακόμη, ειδικά για τη μεσοεπιθετική γραμμή, με τους Γκατσίνοβιτς, Τσούμπερ και Μάνταλο υποψήφιους.

