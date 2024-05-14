ΑΕΚ: Αποφασίζει για την ενδεκάδα του «τελικού» με Ολυμπιακό ο Αλμέιδα

Με προπόνηση το απόγευμα στα Σπάτα (17:00) ολοκληρώνει η ΑΕΚ την προετοιμασία για το μεγάλο ντέρμπι της Τετάρτης απέναντι στον Ολυμπιακό, που μπορεί να κρίνει και το πρωτάθλημα.
Οι «κιτρινόμαυροι» θα πάνε στο Φάληρο με αποκλειστικό στόχο τη νίκη, που αν έρθει θα τους στέψει ουσιαστικά πρωταθλητές από αύριο. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ισοπαλία ή ήττα δηλαδή, η κατάσταση δεν θα είναι στα χέρια της «Ένωσης» εφόσον ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο στο άλλο ντέρμπι της ημέρας που διεξάγεται την ίδια ώρα τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:00).
Εκτός μάχης είναι για τους «κιτρινόμαυρους» ο τιμωρημένος Ρότα και από χθες οριστικά και ο Φερνάντες, που δεν κατάφερε να μπει σε φουλ πρόγραμμα. Ο Ματίας Αλμέιδα καλείται να αποφασίσει για το βασικό σχήμα έχοντας αρκετά διλήμματα.
Ο Στάνκοβιτς ίσως έχει προβάδισμα αντί του Αθανασιάδη για την εστία, με τον Σιντιμπέ φαβορί για να πάρει τη θέση του Ρότα δεξιά και τον Μουκουντί να έχει τον πρώτο λόγο για τον παρτενέρ του Βίντα στα στόπερ. Στον άξονα το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε μαζί Σιμάνσκι και Γιόνσον, πράγμα που θα μετατοπίσει τον Πινέδα είτε αριστερά (το πιθανότερο), είτε πίσω από τον φορ. Στο πρώτο σενάριο, που ο Μεξικανός παίξει αριστερά δηλαδή, ο Ελίασον έχει τον πρώτο λόγο για αριστερά. Ο Αραούχο φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο για τη θέση πίσω από τον φορ, ενώ ο Γκαρσία ίσως έχει ένα προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης αντί του Πόνσε. Πάντως υπάρχουν αρκετές επιλογές ακόμη, ειδικά για τη μεσοεπιθετική γραμμή, με τους Γκατσίνοβιτς, Τσούμπερ και Μάνταλο υποψήφιους.
