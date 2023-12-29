Ιράν: Εκτελέστηκαν 4 «δολιοφθορείς» που κατηγορούνταν ότι συνδέονταν με τη Μοσάντ

Εκτελέστηκαν σήμερα στο Ιράν 4 "δολιοφθορείς" που κατηγορούνταν ότι συνδέονταν με την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, τη Μοσάντ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan, το οποίο πρόσκειται στις δικαστικές αρχές της χώρας.

"Τέσσερα μέλη ομάδας δολιοφθορέων που συνδέονταν με το σιωνιστικό καθεστώς, τα οποία είχαν διαπράξει εκτεταμένες ενέργειες κατά της ασφάλειας της χώρας υπό την καθοδήγηση αξιωματικών της Μοσάντ, εκτελέστηκαν σήμερα το πρωί αφού ακολουθήθηκαν οι νομικές διαδικασίες", διευκρίνισε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

