Ιράν: Εκτελέστηκαν 4 «δολιοφθορείς» που κατηγορούνταν ότι συνδέονταν με τη Μοσάντ

Εκτελέστηκαν σήμερα στο Ιράν 4 "δολιοφθορείς" που κατηγορούνταν ότι συνδέονταν με την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, τη Μοσάντ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan, το οποίο πρόσκειται στις δικαστικές αρχές της χώρας.
"Τέσσερα μέλη ομάδας δολιοφθορέων που συνδέονταν με το σιωνιστικό καθεστώς, τα οποία είχαν διαπράξει εκτεταμένες ενέργειες κατά της ασφάλειας της χώρας υπό την καθοδήγηση αξιωματικών της Μοσάντ, εκτελέστηκαν σήμερα το πρωί αφού ακολουθήθηκαν οι νομικές διαδικασίες", διευκρίνισε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.
- Πόλεμος στη Γάζα: Συνεχίζονται τα χτυπήματα του Ισραήλ - Η Χαμάς συζητά ενδεχόμενη νέα ανακωχή στην Αίγυπτο
- Françoise Bettencourt Meyer: Η κληρονόμος της L'Oréal η πρώτη γυναίκα με περιουσία 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων
- Η 15χρονη σέρφερ Khai Cowley είναι το θύμα της επίθεσης καρχαρία στην Αυστραλία - Την κατασπάραξε μπροστά στα μάτια του πατέρα της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.