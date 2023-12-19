Ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία συνέλαβε η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών (MIT).

Πρόκειται για τον Huzeyfe Al Muri, διοικητικό στέλεχος και επικεφαλής οικονομικών της τρομοκρατικής ομάδας Daesh/ISIS στη Δαμασκό της Συρίας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχε ανακοινώσει το Μάιο και την «εξουδετέρωση» του φερόμενου ως ηγέτη της τζιχαντιστικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγε η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών.

«Ο φερόμενος ως αρχηγός του ΙΚ, που είχε ψευδώνυμο Αμπού Χουσέιν αλ Κουράσι, εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης (...) από τη ΜΙΤ στη Συρία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

