Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT συνέλαβε ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχε ανακοινώσει το Μάιο την «εξουδετέρωση» του φερόμενου ως ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους

Ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία συνέλαβε η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών (MIT). 

Πρόκειται για τον Huzeyfe Al Muri, διοικητικό στέλεχος και επικεφαλής οικονομικών της τρομοκρατικής ομάδας Daesh/ISIS στη Δαμασκό της Συρίας. 

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχε ανακοινώσει το Μάιο και την «εξουδετέρωση» του φερόμενου ως ηγέτη της τζιχαντιστικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγε η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών.

«Ο φερόμενος ως αρχηγός του ΙΚ, που είχε ψευδώνυμο Αμπού Χουσέιν αλ Κουράσι, εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης (...) από τη ΜΙΤ στη Συρία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. 

TAGS: Τουρκία ISIS Ισλαμικό Κράτος Συρία
