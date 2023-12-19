Ιράκ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Ένας αξιωματικός των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η αποστολή του στρατιωτικού ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας, εντασσόταν στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης για την ασφάλεια των περιφερειακών εκλογών, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου.

Λόγω «τεχνικού προβλήματος», το ελικόπτερο «συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του» από στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στην κοινότητα Τουζ Χουρμάτου, νότια του Κιρκούκ, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες.

Νεκρός είναι ο συνταγματάρχης Μαρουάν Τζαλάλ, ενώ ο πιλότος του ελικοπτέρου τραυματίστηκε, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

