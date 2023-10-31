Εισιτήριο για τους τουρίστες μπαίνει από τις 15 Ιανουαρίου στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόι ανακοίνωσε ότι στην Αγία Σοφία θα ξεκινήσει η εφαρμογή «ενός σχεδίου διαχείρισης επισκεπτών», από τις 15 Ιανουαρίου 2024, επικαλούμενος σύσταση της UNESCO.



Ο Μεχμέτ Νούρι Ερσόι δήλωσε ότι «εφαρμόζουμε ένα σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών στην Αγία Σοφία από τις 15 Ιανουαρίου 2024, μετά από σύσταση της UNESCO. Η ποιότητα της επίσκεψης και της λατρείας στο τζαμί της Αγίας Σοφίας θα βελτιωθεί. Από τις 15 Ιανουαρίου οι ξένοι επισκέπτες θα χρεώνονται».

Ο Ερσόι διευκρίνισε πάντως ότι «οι Τούρκοι πολίτες που έρχονται για να πραγματοποιήσουν τα λατρευτικά τους καθήκοντα

