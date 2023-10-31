Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εισιτήριο στην Αγία Σοφία για τους τουρίστες – Η Άγκυρα επικαλείται την UNESCO 

 "Εφαρμόζουμε ένα σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών στην Αγία Σοφία από τις 15 Ιανουαρίου 2024" δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού

Αγία Σοφία

Εισιτήριο για τους τουρίστες μπαίνει από τις 15 Ιανουαρίου στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόι ανακοίνωσε ότι στην Αγία Σοφία θα ξεκινήσει η εφαρμογή «ενός σχεδίου διαχείρισης επισκεπτών», από τις 15 Ιανουαρίου 2024, επικαλούμενος σύσταση της UNESCO. 

Ο Μεχμέτ Νούρι Ερσόι δήλωσε ότι «εφαρμόζουμε ένα σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών στην Αγία Σοφία από τις 15 Ιανουαρίου 2024, μετά από σύσταση της UNESCO. Η ποιότητα της επίσκεψης και της λατρείας στο τζαμί της Αγίας Σοφίας θα βελτιωθεί. Από τις 15 Ιανουαρίου οι ξένοι επισκέπτες θα χρεώνονται». 



Ο Ερσόι διευκρίνισε πάντως ότι «οι Τούρκοι πολίτες που έρχονται για να πραγματοποιήσουν τα λατρευτικά τους καθήκοντα δεν θα χρεώνονται».
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγία Σοφία UNESCO Εισιτήριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
788 0 Bookmark