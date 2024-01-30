Περισσότερα από τα μισά κτίρια της Γάζας έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς, αποκαλύπτει νέα ανάλυση που δημοσιεύει το BBC.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης πώς οι βομβαρδισμοί της νότιας Γάζας έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με την πόλη Χαν Γιουνίς να έχει σηκώσει το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πει στους κατοίκους της Γάζας να κινηθούν νότια για τη δική τους ασφάλεια.

Σε όλη τη Γάζα, κατοικημένες περιοχές έχουν μείνει ερειπωμένες, παλιοί πολυσύχναστοι εμπορικοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ερείπια, πανεπιστήμια και γεωργικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί, με σκηνές να κατακλύζουν τα νότια σύνορα για να στεγάσουν χιλιάδες ανθρώπους που έμειναν άστεγοι.

Περίπου 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι, πάνω από το 80% του πληθυσμού της Γάζας, είναι εκτοπισμένοι, με σχεδόν τους μισούς να έχουν εγκατασταθεί στο νότιο άκρο της Γάζας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Περαιτέρω ανάλυση, από το BBC Verify, αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής και της γεωργικής γης, εντοπίζοντας πολλές περιοχές εκτεταμένων ζημιών.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν πει ότι στοχεύουν τόσο μαχητές της Χαμάς όσο και «τρομοκρατικές υποδομές».

Η ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, αναφέρει το BBC, αποκαλύπτει την πραγματική έκταση της καταστροφής. Η ανάλυση δείχνει ότι μεταξύ 144.000 και 175.000 κτίρια σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί. Αυτό είναι μεταξύ 50% και 61% των κτιρίων της Γάζας.

Η ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε από τον Corey Scher του City University της Νέας Υόρκης και τον Jamon Van Den Hoek του Oregon State University, συγκρίνει καινούργιες δορυφορικές εικόνες με παλαιότερε, οι οποίες αποκαλύπτουν τις ξαφνικές αλλαγές στο ύψος ή τη δομή.

Η νότια πόλη Χαν Γιουνίς έχει πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, με περισσότερα από 38.000 ή περισσότερα από 46% κτιρίων να έχουν καταστραφεί ή να έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με την ανάλυση. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, περισσότερα από 1.500 κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές εκεί.

Ο Πύργος Al-Farra - ένα συγκρότημα κατοικιών 16 ορόφων στο κέντρο της πόλης, το ψηλότερο κτίριο στην περιοχή, ισοπεδώθηκε στις 9 Ιανουαρίου, όπως φαίνεται στις εικόνες πριν και μετά. Μεγάλο μέρος της γειτονιάς στην οποία βρίσκεται έχει ισοπεδωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Καταστροφή στις γεωργικές εκτάσεις της Γάζας

Περαιτέρω ανάλυση, που διεξήχθη από το BBC Verify, δείχνει ότι μεγάλες εκτάσεις γης που είχαν προηγουμένως καλλιεργηθεί σε όλη τη Γάζα έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Στα βόρεια και στο κέντρο της Γάζας, όπου υπήρχαν οι περισσότερες γεωργικές καλλιέργειες, μεγάλες εκτάσεις γης φαίνονται κατεστραμμένες.

Πέρα από τις περιοχές που επλήγησαν από μπουλντόζες για διάνοιξη δρόμων για τον ισραηλινό στρατό και κατασκευή άμυνας, υπήρξαν ισχυρισμοί για σκόπιμη καταστροφή.

Μία πόλη από σκηνές

Η τελευταία έντονη αλλαγή στη Γάζα που μπορεί να φανεί από τον αέρα είναι ο πολλαπλασιασμός των σκηνών και άλλων προσωρινών κατασκευών για τη στέγαση των εκτοπισμένων στο νότο.

Οι περιοχές με νέες σκηνές που ξεπήδησαν από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τα μέσα Ιανουαρίου κοντά στα αιγυπτιακά σύνορα κάλυπταν περίπου 3,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που ισοδυναμεί με σχεδόν 500 γήπεδα ποδοσφαίρου Premier League.

