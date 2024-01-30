Η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di προκήρυξε για την Πέμπτη απεργία των εργαζομένων στην ασφάλεια των αεροδρομίων. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να προκαλέσουν εκτεταμένα προβλήματα, καθώς δεν θα είναι εφικτοί έλεγχοι επιβατών, εργαζομένων, αποσκευών και εμπορευμάτων.

Μεταξύ των αεροδρομίων στα οποία προγραμματίζονται κινητοποιήσεις είναι του Βερολίνου, της Φρανκφούρτης, της Στουτγάρδης, του Αμβούργου, της Βρέμης, του Ανόβερου, της Κολωνίας, του Ντίσελντορφ, της Λειψίας, της Δρέσδης και της Ερφούρτης.

Η Ver.di εκπροσωπεί περίπου 25.000 εργαζόμενους στον κλάδο της ασφαλείας αεροπλοΐας και διεκδικεί αυξήσεις κατά 2,80 ευρώ/ώρα στους μισθούς τους και επιπλέον χρήματα για τις υπερωρίες. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τρεις γύροι διαπραγματεύσεων, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ ο επόμενος γύρος είναι προγραμματισμένος για την επόμενη εβδομάδα.

«Στόχος μας είναι να αναπληρώσουμε την απώλεια αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και να παραμείνει το επάγγελμα οικονομικά ελκυστικό, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι κενές θέσεις εργασίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ver.di.

Η απεργία στα αεροδρόμια έρχεται αμέσως μετά την 6ήμερη απεργία των εργαζομενων στους σιδηροδρόμους και μία ημέρα πριν από τις κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η Ver.di στις τοπικές συγκοινωνίες (μετρό, λεωφορεία, τραμ) για την Παρακευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

