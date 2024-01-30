Οι μάχες εντείνονται περιμετρικά του μεγαλύτερου εν λειτουργία νοσοκομείου της Γάζας, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με επιχειρησιακή κατάρρευση, εάν δεν φθάσουν σε αυτό περισσότερες προμήθειες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Τα περισσότερα νοσοκομεία στη Γάζα έχουν ήδη σταματήσει να λειτουργούν εξαιτίας των βομβαρδισμών και των ελλείψεων εφοδιασμού, έπειτα από τρεις και πλέον μήνες αφότου ξεκίνησαν οι ισραηλινές επιχειρήσεις τις οποίες προκάλεσαν οι φονικές επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Το νοσοκομείο Nasser στη Χαν Γιουνίς, στο κέντρο της Γάζας, είναι στον ελάχιστο βαθμό λειτουργικό και έχει περικυκλωθεί από τον ισραηλινό στρατό, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη.

«Η κατάσταση περιμετρικά του Νάσερ έχει επιδεινωθεί, τα πυρά, οι μάχες γύρω από αυτό, η δυσκολία στην πρόσβαση για τους ανθρώπους, προκειμένου να φθάσουν στο Νάσερ ή η δυσκολία να φύγουν», είπε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης στη Γενεύη.

Στο νοσοκομείο βρίσκονται χιλιάδες εκτοπισμένοι, όπου έχουν βρει καταφύγιο, όπως επίσης γιατροί και ασθενείς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε γνωστό πως πεινασμένα πλήθη όρμησαν σήμερα σε ένα φορτίο με τρόφιμα, το οποίο κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο, λόγω των καθυστερήσεων κοντά σε ένα σημείο ελέγχου των Ισραηλινών και δεν έφθασε ποτέ στον τελικό προορισμό του.

Σε μια άλλη αποστολή με καύσιμα του ΠΟΥ που επρόκειτο να παραδοθεί στο Νάσερ χθες δεν δόθηκε άδεια, αν και ένα φορτίο με ιατρικές προμήθειες έφθασε εκεί, είπε ο Λίντμαϊερ.

«Οι αρνήσεις (παράδοσης) και οι καθυστερήσεις αποτελούν μέρος ενός μοτίβου, το οποίο εμποδίζει τις προμήθειες με ανθρωπιστικό υλικό να φθάσουν στα νοσοκομεία και θα μπορούσε να τα καταστήσουν μη λειτουργικά», τόνισε.

Προηγουμένως, το κεντρικό νοσοκομείο ήταν το Αλ Σίφα, στην ισοπεδωμένη βόρεια Γάζα, στο οποίο πραγματοποίησαν έφοδο ισραηλινοί στρατεύματα και εν τέλει εκκενώθηκε. Ορισμένοι από τους ασθενείς μεταφέρθηκαν βορειότερα και το νοσοκομείο Νάσερ έχει τον τριπλάσιο αριθμό ασθενών σε σύγκριση με όσους μπορεί να υποδεχθεί, επισημαίνουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Περιγράφοντας το Νάσερ ως ένα «κρίσιμο σύμβολο», ο Λίντμαϊερ είπε πως σε ορισμένες περιπτώσεις οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πάτωμα.

Ο Λίντμαϊερ επανέλαβε την έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για δωρεές, προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), αφότου πολλές χώρες σταμάτησαν τη χρηματοδότηση μετά τις καταγγελίες ότι ορισμένα μέλη από το προσωπικό της συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.