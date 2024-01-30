Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον διοικητή Βαλέρι Ζαλούζνι σε αυτό που θα ήταν η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από σχεδόν δύο χρόνια, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.
Ο Ζελένσκι πρότεινε χθες, Δευτέρα, στον Βαλέρι Ζαλούζνι, αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, έναν νέο ρόλο, όμως ο στρατηγός αρνήθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλούνται τέσσερα άτομα που γνωρίζουν για τις συζητήσεις.
