Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον διοικητή Βαλέρι Ζαλούζνι σε αυτό που θα ήταν η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από σχεδόν δύο χρόνια, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Ζελένσκι πρότεινε χθες, Δευτέρα, στον Βαλέρι Ζαλούζνι, αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, έναν νέο ρόλο, όμως ο στρατηγός αρνήθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλούνται τέσσερα άτομα που γνωρίζουν για τις συζητήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.