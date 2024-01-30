Η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί εκ νέου κυρώσεις σε βάρος του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα πως ενεργοποιούν εκ νέου κυρώσεις σε βάρος του πετρελαϊκού τομέα και του τομέα αερίου της Βενεζουέλας, καταγγέλλοντας την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους του Καράκας στις δεσμεύσεις που ελήφθησαν για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών φέτος.

«Απουσία προόδου (…), ιδίως προκειμένου να επιτραπεί σε όλους τους υποψηφίους για τον προεδρικό θώκο να συμμετάσχουν στις εκλογές φέτος, οι ΗΠΑ δεν θα ανανεώσουν την άδεια (που επιτρέπει την αγορά πετρελαίου και αερίου από τη Βενεζουέλα), όταν θα λήξει τη 18η Απριλίου του 2024», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, σε ένα δελτίο τύπου.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ήδη χθες το βράδυ ότι θα επιβάλει εκ νέου κυρώσεις σε βάρος της κρατικής εταιρείας Minerven, που εκμεταλλεύεται χρυσορυχεία.

Οι εκπρόσωποι του Νικολάς Μαδούρο και της αντιπολίτευσης υπέγραψαν μια εκλογική συμφωνία στα Μπαρμπέιντος τον Οκτώβριο του 2023 για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών το 2024.

Ως απάντηση σε αυτήν τη συμφωνία, η Ουάσιγκτον επέτρεψε ξανά την αγορά αερίου και πετρελαίου από τη Βενεζουέλα για ένα διάστημα 6 μηνών.

Όμως, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας έκρινε την περασμένη εβδομάδα πως η κύρια υποψήφια της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές.

Η συμφωνία των Μπαρμπέιντος «παραμένει ο πιο βιώσιμος μηχανισμός» για να επιλυθεί η κρίση στη Βενεζουέλα, επισημαίνει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, «όμως θα πρέπει ο Μαδούρο και ο εκπρόσωποί του να σέβονται τον οδικό χάρτη και θέλουν η αντιπολίτευση να έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τους υποψηφίους της».

Στο μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας της Βενεζουέλας Πέδρο Τελετσέα δήλωσε πως το Καράκας είναι προετοιμασμένο για οποιοδήποτε σενάριο, περιλαμβανομένης της επαναφοράς των αμερικανικών κυρώσεων στις πετρελαϊκές εξαγωγές του.

Οι ΗΠΑ θα νιώσουν επίσης τον αντίκτυπο της επαναφοράς πετρελαϊκών κυρώσεων, είπε ο υπουργός Ενέργειας της Βενεζουέλας σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.